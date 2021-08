Levée de fonds de 650 millions de dollars : Eruditus transforme la licorne avec une valorisation quadruple à 3,2 milliards de dollars

La société avait levé environ 113 millions de dollars de financement auprès d’un groupe d’investisseurs en août de l’année dernière.

Plateforme de perfectionnement en ligne pour les professionnels, Eruditus a levé 650 millions de dollars de nouveaux financements dirigés par Accel et SoftBank Vision Fund 2 à une valorisation post-argent de 3,2 milliards de dollars, rejoignant les rangs de la licorne. L’investissement de série E, qui comprend un mélange de transactions primaires et secondaires, a également été soutenu par les investisseurs existants The Chan Zuckerberg Initiative, Leeds Illuminate et Prosus. La société de technologie de pointe qui était évaluée pour la dernière fois entre 700 et 800 millions de dollars a vu sa valorisation augmenter de près de quatre fois avec la dernière levée de fonds.

Les investisseurs ont injecté environ 430 millions de dollars en capital primaire tandis que la composante secondaire s’élève à 220 millions de dollars dans le cadre desquels l’investisseur existant Bertelsmann vend une partie de ses actions, ont indiqué des sources.

Le tour de table représente le plus gros investissement edtech d’Accel et est également l’un des plus importants pour une plate-forme de perfectionnement en éducation.

La société avait levé environ 113 millions de dollars de financement auprès d’un groupe d’investisseurs en août de l’année dernière.

Eruditus gère une plate-forme de perfectionnement en ligne qui s’adresse à plus de 250 000 professionnels dans plus de 80 pays. Le cabinet propose plus de 250 programmes de formation professionnelle en partenariat avec plus de 50 universités mondiales. Le besoin de perfectionnement a gagné en préséance dans le monde post-pandémique, car les employeurs cherchent de plus en plus à embaucher du personnel familiarisé avec l’évolution de la technologie. L’entreprise prétend également être l’un des premiers acteurs des petits cours privés en ligne.

Eruditus, basé à Mumbai, qui possède des bureaux dans plusieurs sites internationaux, a récemment acquis iD Tech dans le cadre d’un accord de 200 millions de dollars pour s’introduire dans l’espace K12. iD Tech, basé aux États-Unis, propose des programmes STEM aux apprenants âgés de 7 à 19 ans.

La start-up utilisera la majeure partie du nouveau capital pour financer son acquisition d’iD Tech, réaliser d’autres acquisitions et se développer sur de nouveaux marchés géographiques. En outre, une partie des fonds sera également déployée pour développer de nouveaux cours en collaboration avec des partenaires universitaires, créer de nouveaux produits et secteurs industriels.

Eruditus affirme avoir connu une croissance annuelle de plus de 100 % au cours des douze derniers mois sur tous les marchés. “La société est en passe de réaliser plus de 500 millions de dollars de réservations cette année, ce qui en fait la plate-forme de compétences ed-tech à la croissance la plus rapide”, a déclaré la société dans un communiqué.

Selon le Forum économique mondial, les efforts de perfectionnement ont le potentiel de créer 5,3 millions de nouveaux emplois nets d’ici 2030. De plus, d’ici 2025, la moitié de tous les employés dans le monde auront besoin d’une reconversion.

Plus tôt cette semaine, son rival upGrad, qui se concentre également sur le segment de l’amélioration des compétences professionnelles, est devenu une licorne avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars après avoir clôturé un tour de table financier de 185 millions de dollars soutenu par Temasek, International Finance Corporation (IFC) et IIFL. Byju’s a récemment annoncé l’acquisition de Great Learning dans le cadre d’un important accord de 600 millions de dollars, alors qu’elle cherche à s’implanter dans le domaine de l’amélioration des compétences professionnelles et de l’enseignement supérieur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.