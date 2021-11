Levée de fonds : technologie intelligente dans le secteur laitier

Ranjith Mukundan, PDG de Stellapps

Stellapps, la principale startup indienne de technologie laitière, a été fondée en 2011 par cinq vétérans de l’industrie technologique qui pensaient que l’IoT pouvait transformer l’Inde rurale. Ses solutions technologiques primées smartMoo améliorent la productivité, la qualité du lait et permettent la traçabilité. En permettant des partenariats écosystémiques via sa plate-forme en ligne, Stellapps permet aux agriculteurs de leur donner accès à des services financiers, à une nutrition de qualité et à des soins vétérinaires en temps opportun. La branche mooPay FinTech de Stellapps facilite l’inclusion financière des petits agriculteurs en leur donnant accès aux paiements numériques, aux services bancaires, à l’épargne, aux retraits d’espèces, au crédit et à l’assurance.

Récemment, Stellapps a annoncé avoir terminé la première clôture de son cycle de pré-série C auprès de divers investisseurs. La taille totale du cycle sera de 18 millions de dollars. Menée par la société mondiale de nutrition animale et d’aquaculture Nutreco, la levée de fonds a vu la participation d’investisseurs existants, notamment Qualcomm Ventures, Celesta Capital et ABB Technology Ventures. Stellapps prévoit d’utiliser les fonds pour développer rapidement son réseau de traçabilité et étendre son empreinte numérique à travers l’Inde.

Le marché indien du secteur laitier représente environ 6,5% du PIB indien, un marché d’une valeur d’environ 225 milliards de dollars. L’Inde est le plus grand producteur de lait au monde et contribue à 22 % de la production mondiale de lait. La technologie de Stellapps garantira que les agriculteurs auront accès à ses services tels que l’amélioration de la ferme, la nutrition du bétail, le crédit et l’assurance, afin de fournir une qualité garantie tout au long de la chaîne d’approvisionnement laitière.

« Notre vision est de libérer une valeur sans précédent dans la chaîne d’approvisionnement laitière pour toutes les parties prenantes, en particulier les petits agriculteurs », a déclaré Ranjith Mukundan, PDG de Stellapps. « Nous avons pour mission de placer les petits agriculteurs indiens dans l’orbite des agripreneurs en améliorant la productivité, en améliorant la qualité et en permettant la traçabilité grâce à nos solutions smartMoo. Le soutien de nos investisseurs nous permet de concrétiser notre vision d’améliorer les revenus et la rentabilité des agriculteurs grâce à une combinaison de nos solutions technologiques, d’intrants agricoles et de liens avec le marché.

