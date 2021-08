Levée de l’interdiction des nouvelles cartes de crédit allègement partiel pour HDFC Bank

Les analystes ont considéré l’évolution comme positive pour la banque.

La levée de l’embargo réglementaire sur l’émission de nouvelles cartes de crédit par HDFC Bank offrira un certain soulagement au prêteur avant les fêtes de fin d’année. Dans le même temps, l’interdiction persistante des nouveaux lancements numériques et l’interdiction des réseaux à trois cartes peuvent poser des difficultés à la banque.

Dans une lettre adressée mercredi aux employés de la HDFC Bank, le directeur général et PDG Sashidhar Jagdishan aurait déclaré que le « coup sur les doigts » du régulateur a incité la banque à réinventer ses systèmes et processus informatiques et à augmenter la vitesse de la technologie. transformation.

« Sur Digital 2.0, les restrictions se poursuivront jusqu’à nouvel examen par le régulateur. Nous continuerons de nous engager et d’assurer une pleine conformité à mesure que nous avançons », a déclaré Jagdishan, ajoutant que HDFC Bank regagnerait et augmenterait sa part de marché des clients de cartes de crédit et sa part de marché des revenus dans les temps à venir.

Les analystes ont considéré l’évolution comme positive pour la banque. Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) a déclaré mercredi dans un rapport : « La banque HDFC adopte généralement une position agressive pendant la saison des fêtes et offre diverses remises sur les produits de consommation durables pour stimuler les dépenses et accélérer la croissance du financement durable des consommateurs. » Par conséquent, la levée des restrictions RBI avant les fêtes de fin d’année est de bon augure et la banque devrait devenir plus agressive sur les cartes de crédit au cours des prochains mois.

Dans sa lettre à ses collègues, Jagdishan a déclaré que dans les mois à venir, HDFC Bank se lancera de manière agressive sur le marché non seulement avec sa gamme existante de cartes de crédit, mais également avec de nouvelles offres sous la forme de co-marques et de partenariats.

Selon le rapport du MOFSL, HDFC Bank a perdu près de 0,6 million de cartes depuis la date de l’embargo en décembre 2020. D’autre part, ICICI Bank, SBI Card et Axis Bank ont ​​respectivement ajouté environ 1,3 million, 0,75 million et 0,3 million de nouvelles cartes. au cours de la même période. “Par conséquent, d’autres acteurs tels que ICICI Bank/SBI Card ont fortement augmenté leur part de marché supplémentaire à ~ 49%/~ 28% au cours de cette période”, a déclaré le MOFSL.

Le 30 juin, HDFC Bank avait déclaré avoir acquis un nombre important de clients au passif et à l’actif. Il prévoyait de poursuivre la stratégie visant à cibler 75 à 80 % des clients internes pour la base de cartes. Ces clients avaient été pré-approuvés et le prêteur avait observé leur comportement pendant six mois. Maintenant que l’interdiction d’émission a été levée, ces clients sont susceptibles de se voir délivrer de nouvelles cartes.

Cependant, l’interdiction par la Reserve Bank of India (RBI) d’émettre de nouvelles cartes par les réseaux à trois cartes peut constituer un autre défi pour la HDFC Bank. Un rapport de Nomura daté du 15 juillet indique que la HDFC Bank a 60% de ses schémas de cartes liés à Mastercard, American Express et Diners Club International. La carte prépayée Millennia du prêteur, la carte Regalia ForexPlus et la carte ISIC Student ForexPlus étaient sur le réseau MasterCard et de nouvelles émissions dans ces catégories pourraient être affectées.

