Levée du verrouillage: Boris s’apprête à assouplir les règles de distanciation sociale pour permettre aux gens de s’embrasser à nouveau | UK | Nouvelles

Le succès du programme de vaccination a permis de réduire considérablement la propagation du virus mortel, ce qui a permis au gouvernement de poursuivre la phase suivante de sa feuille de route hors du verrouillage. Le 17 mai, les personnes pourront à nouveau avoir des contacts physiques avec la famille et les amis d’autres ménages. Ils seront également autorisés à se réunir en groupes de six à l’intérieur et 30 à l’extérieur, alors que la vie commence à revenir à un semblant de normalité.

Cependant, il est conseillé au public de continuer à respecter les règles de distanciation sociale lors de ses déplacements dans les transports en commun ou au travail.

De même, les responsables de la santé exhortent les gens à éviter d’entrer en contact étroit avec des étrangers.

Une source gouvernementale a déclaré au Times: «Les données semblent très bonnes.

“Les scientifiques disent que nous sommes sur la bonne voie pour la prochaine étape, à moins que quelque chose ne change radicalement.”

Les cas de nouvelles infections à Covid ont chuté de 40% en une semaine, selon les données publiées jeudi par l’Office for National Statistics (ONS).

Le Premier ministre devrait également être informé que la distanciation sociale pour les grands événements peut être supprimée à partir du 21 juin, après que des essais pilotes ont montré qu’il n’y avait pas de pics alarmants dans les nouveaux cas de Covid.

En outre, environ 1000 fans de snooker par jour ont été autorisés à regarder des sessions au championnat du monde de snooker au théâtre Crucible de Sheffield.

Tous les participants ont dû passer à la fois une PCR et un test d’écoulement latéral avant et après chaque événement, les résultats étant soigneusement examinés par des scientifiques.

Le conseil scientifique du programme de recherche sur les événements, géré par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports, a constaté que bon nombre des mesures de protection mises en place sont suffisantes pour arrêter la propagation du virus.