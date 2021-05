Levée du verrouillage: les réservations de pubs et de restaurants bondissent avant la réouverture du 17 mai | UK | Nouvelles

Patrick Hooykaas, directeur général de la plate-forme de réservation de restaurants TheFork, note une augmentation significative des réservations par rapport au 12 avril lors du retour des repas en plein air. Le déploiement réussi du vaccin au Royaume-Uni ayant maintenant fourni la première dose du vaccin à 36 millions de personnes, les amateurs de restauration sont impatients de revenir à une expérience de restauration au restaurant.

Lundi, le Premier ministre a confirmé que la troisième étape de sa feuille de route hors verrouillage prendrait effet le 17 mai.

M. Hooykaas a déclaré à Express.co.uk: «Nous constatons déjà 46% de réservations en plus pour la semaine du 17 mai par rapport à la semaine du 12 avril.

«La réintroduction de la restauration en plein air a été formidable pour remettre en marche l’industrie hôtelière, mais tous les bars ou restaurants n’ont pas été en mesure d’accueillir des gens à l’extérieur.

«Non seulement les repas à l’intérieur signifient que nous verrons un grand nombre de pubs et de restaurants maintenant en mesure d’ouvrir, ce qui entraînera une plus grande disponibilité, mais ceux qui ont déjà ouvert auront une capacité beaucoup plus grande à remplir.

Il a ajouté: “Cela donne également aux gens plus de choix en matière de réservation et la possibilité de s’asseoir à l’intérieur et de rester au chaud si le temps change.”

Les gourmets attendent avec impatience la réouverture du 17 mai depuis un certain temps, car les pubs et les restaurants reviendront au service de table à l’intérieur avec la règle de six toujours en place et des groupes jusqu’à 30 à l’extérieur.

Les réservations dans les établissements d’accueil ont augmenté de 28% dans tout le pays au cours des trois semaines qui ont suivi la réouverture des repas en plein air le 12 avril – par rapport à la réouverture du Super Saturday l’été dernier, selon les données fournies par TheFork.

M. Hooykaas a qualifié la soudaine augmentation des réservations de «mois exceptionnel» pour l’industrie hôtelière.

Vendredi, Boris Johnson a averti que bien qu’il n’y ait aucune raison de retarder la troisième étape de l’assouplissement des restrictions, la récente variante indienne était un sujet de préoccupation.

Il a déclaré: “Je dois dire avec vous que cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à la quatrième étape en juin.”