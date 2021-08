Level 42 fait son atterrissage au Royaume-Uni avec un premier album éponyme

Une vague de jazz-funk britannique s’est abattue sur le rivage au début des années 1980. Mais peu de groupes dans ce domaine feraient l’impression durable, et qui continue à ce jour, de Level 42. Après quelques succès modestes au début des singles, le palmarès du 29 août 1981 les a vu grimper au palmarès des albums pour le premier temps avec leur premier set éponyme.

Le groupe, composé de la voix et du jeu de basse dynamique de Mark King, des claviers et de la voix de Mike Lindup et des frères Phil et Boon Gould respectivement à la guitare et à la batterie, a fait son entrée sur la scène à l’été 1980 avec le single incroyablement mature et décontracté ” L’amour rencontre l’amour.

Créer le buzz

Le morceau n’a atteint que la 61e place du classement national, mais a créé le buzz qui a conduit à leurs débuts dans le Top 40 le printemps suivant avec “Love Games”. Ces premiers morceaux, comme le long joueur qui a suivi, ont été produits par la figure de proue du blues britannique très expérimenté Mike Vernon, qui a été suggéré au groupe par le regretté chef A&R de Polydor Records, Alan Sizer.

Le premier album, produit au studio de Vernon à Chipping Norton, Oxfordshire, est arrivé juste après le prochain single “Turn It On”. Cela sonnait à la plupart des oreilles comme un coup sûr, mais a culminé à un n ° 57 décevant. Un autre single, “Starchild”, a également raté le Top 40, mais Level 42 est néanmoins sorti au milieu d’une attente considérable parmi les fans déjà fidèles du groupe.

Dans les notes de pochette d’une réédition ultérieure de l’album, King a déclaré à cet écrivain que «Love Games» était «le morceau qui nous a fait passer à la radio, puis à la télévision. Nous avons obtenu une place au Top Of The Pops avec et avons atteint les charts en Europe. En fait, c’est toujours l’une des chansons les plus populaires que nous jouons en direct.

Le premier record du record est arrivé à un n ° 56 prudent, la même semaine que Bob DylanCoup d’amour et Steve Hackett‘s Cured a également fait sa révérence, et alors que l’Electric Light Orchestra’s Time s’est hissé au premier rang. Ensuite, un véritable coup de pouce au camp de niveau 42 s’en est suivi, alors que leur album se hissait au 20e rang, soutenu par la vaste tournée britannique qu’ils avaient commencée à The Venue à Londres le 21 août.

Le soleil se lève

Cela a peut-être été son apogée, mais le record a passé un total de 17 semaines dans le Top 100, remportant la certification argent et préparant le terrain pour un autre album du Top 20 l’année suivante avec The Pursuit Of Accidents. Puis vint la véritable percée de Level 42 en 1983 avec le single du Top 10 “The Sun Goes Down (Living It Up)” et son LP parent Standing In The Light.

Écoutez le meilleur du niveau 42 sur Spotify.

Niveau 42 Tour de l’éternité du Royaume-Uni en octobre 2018 a souligné leur immense et durable popularité en tant qu’attraction en direct. En octobre 2021, ils prévoient de célébrer le 40e anniversaire de la sortie de “Love Meeting Love” avec une tournée britannique de 24 dates dont une nuit au Royal Albert Hall. “Le groupe évolue constamment”, dit King, “et la réinvention, à la fois musicalement et dans la façon dont nous nous présentons, est devenue une sorte de tradition pour Level.”

