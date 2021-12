Level surfe sur la vague « Great Resignation » et décroche 7 millions de dollars pour un service de crédit utilisé par des entrepreneurs indépendants

Employés de niveau à Seattle, de gauche à droite : Connor Adams, Dylan Higgins, David Edelstein, Jace Morrison et Janet Chen. (Photo avec l’aimable autorisation de Chelsea Brader)

Les nouvelles: La startup de Seattle Level a levé 7 millions de dollars pour alimenter la croissance de son service de crédit flexible utilisé par des entrepreneurs indépendants qui travaillent pour des plateformes de marché telles que TaskRabbit, Dolly, Housecall Pro et autres.

L’essentiel: Level offre aux travailleurs des options de crédit flexibles qui ne sont remboursées que lorsqu’ils gagnent. Il permet aux entrepreneurs d’acheter des actifs et d’accéder à des capitaux pour développer leurs « microentreprises ». Les clients de niveau utilisent le service pour acheter un camion et l’utilisent pour travailler avec un service de déménagement, par exemple.

Le niveau diffère des fournisseurs de crédit traditionnels en facturant des frais fixes uniques sur une avance et en utilisant les antécédents professionnels comme demande de crédit. Le montant total du remboursement est également fixé à l’avance.

La prise : Level a déclaré que son activité avait été multipliée par 10 cette année. Une partie de ce qui stimule la croissance est que davantage de personnes quittent leur emploi de 9 à 5 au milieu de la pandémie, également connue sous le nom de « Grande démission ». Il y a un intérêt croissant pour les rôles de type indépendant – et Level en profite.

« Avec un nombre record de nouvelles entreprises en cours de création, nous avons connu un afflux de nouveaux clients qui ont quitté des emplois « traditionnels » pour avoir un plus grand contrôle et une plus grande autonomie sur leur vie », a déclaré le PDG de Level, David Edelstein. Il a souligné la croissance de plates-formes telles que TaskRabbit comme un vent arrière pour Level.

Les bailleurs de fonds : Anthos Capital, basé à Los Angeles, a mené le tour. NextView Ventures, Ascend.vc et Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund ont également participé. Level a levé un tour de pré-amorçage de 1,5 million de dollars en février.

Les leaders: Edelstein était auparavant directeur du Grameen Technology Center et a passé du temps chez Caribou Digital, Microsoft et McKinsey. Le co-fondateur de Level, Dylan Higgins, a précédemment dirigé l’équipe des paiements émergents chez Amazon pendant cinq ans.