L’événement Amazon de septembre offre une foule de nouveaux dévoilements

Aujourd’hui, Amazon monte virtuellement sur scène pour dévoiler une multitude de nouveaux appareils et services. Alors que septembre a déjà été assez mouvementé avec les nouveaux dévoilements de Fire TV et les sorties Kindle, nous nous attendons à ce que cet événement se concentre sur les gammes de maisons intelligentes Echo et Alexa de l’écurie d’Amazon. Nous mettrons à jour cet article tout au long de l’événement avec tous les détails sur les derniers produits d’Amazon et plus annoncés aujourd’hui.

À quoi s’attendre lors de l’événement d’Amazon en septembre

L’événement annuel sur le matériel d’Amazon est sur le point de démarrer et offrira un premier aperçu d’une large gamme de produits de l’écurie en constante évolution de la marque. Nous nous attendons à voir une toute nouvelle sélection d’entrées dans la gamme Echo, ainsi que d’autres nouveaux ajouts à la liste des appareils.

Alors que nous avons vu une série actualisée d’équipements centrés sur le cinéma maison, y compris la série Omni TV et Fire TV Stick 4K Max au début du mois, nous nous attendons à ce qu’Amazon se concentre davantage sur les côtés de la maison intelligente et de la sécurité de sa gamme pour l’événement de septembre d’aujourd’hui. Nous aurons probablement quelques nouvelles offres ou accessoires de caméras Blink pour accompagner les mises à niveau de routine des haut-parleurs Echo et d’autres appareils compatibles Alexa.

Amazon lancera officiellement l’événement de septembre à 12 h 00 HNE. Alors restez bloqué sur notre couverture alors que nous partageons continuellement toutes les nouvelles.

Précommandez les nouvelles annonces d’aujourd’hui :

Amazon déploie les précommandes sur cette page de destination tout au long de l’événement et les jours suivants. Vous pouvez parcourir toutes les offres Alexa actuelles et à venir d’Amazon ici.

Amazon déploie le traitement de la langue sur l’appareil

Dans ce qu’Amazon présente comme étant le tout premier haut-parleur intelligent à offrir la reconnaissance vocale et le traitement de la langue sur l’appareil, la fonctionnalité arrive enfin sur les appareils Echo existants. Déployé exclusivement aux États-Unis au lancement, il sera disponible sur l’Echo Show 10 et le dernier Echo.

Amazon dévoile un nouveau thermostat intelligent

Alors que le premier des nouveaux matériels se dévoile, Amazon a maintenant lancé un nouveau thermostat intelligent. Destiné à être abordable pour les propriétaires de maison qui n’ont pas encore mis à niveau vers un système CVC intelligent, il sera disponible pour seulement $59.99. Il y a l’intégration Alexa attendue ainsi qu’une conception globale plus simpliste par rapport à certaines des offres les plus flashy.

Un Amazon Echo Show 15 mural est ici

Destiné à vivre dans un espace partagé comme la salle familiale ou la cuisine, l’Echo Show 15 est désormais la plus grande entrée de la gamme d’écrans intelligents Alexa de la marque. Il se monte sur le mur et dispose d’un système de widgets actualisé pour intégrer les rappels d’une famille et plus encore. Il est alimenté par le nouveau processeur quadricœur AZ2, qui pilote une nouvelle fonctionnalité d’identification visuelle. Cela permettra à l’écran d’afficher automatiquement le contenu en fonction des personnes présentes dans la pièce.

En plus de toutes les fonctionnalités habituelles de la maison intelligente, Echo Show 15 pourra également servir de cadre photo, lire du contenu de Netflix, etc. Il entre pour 249,99 $ et sera disponible plus tard cette année.

Alexa se lance dans l’intelligence ambiante

Alexa bénéficie également de quelques améliorations dans le service du renseignement. Parallèlement à cette nouvelle fonctionnalité d’identification visuelle, Amazon double les fonctionnalités d’intelligence ambiante pour fournir des sons personnalisés et une IA enseignable. Le premier d’entre eux permettra à Alexa d’écouter certains événements, comme le son du réfrigérateur lorsqu’il est laissé ouvert. De là, il peut envoyer des alertes pour vous rappeler de fermer le réfrigérateur. Ensuite, il y a Teachable AI, qui permettra à Alexa d’apprendre des informations de vous. Par exemple, vous pouvez vous assurer qu’Alexa sait que vous êtes végétarien ou fan d’une équipe sportive spécifique.

Amazon déploie une nouvelle fonctionnalité « Hey Disney » pour les appareils Echo, qui apporte des personnages emblématiques de Disney, Pixar, Star Wars et plus encore aux haut-parleurs intelligents.

Il y a aussi un nouveau dock Mickey Mouse Echo Show à venir dans le futur !

Amazon Glow propose des appels vidéo pour les enfants

En tant que premier appareil de l’événement de septembre d’aujourd’hui destiné aux enfants, le nouvel Amazon Glow offre aux jeunes utilisateurs une nouvelle façon de discuter en vidéo avec leurs proches. L’appareil unique arbore un écran de 8 pouces et permet aux enfants d’interagir avec les appareils à l’aide d’une interface projetée. Il existe également une analyse d’objets à l’aide de la caméra intégrée pour un contenu plus interactif.

Les partenariats avec Disney, Nickelodeon, Mattel et Sesame Street proposent des livres d’histoires interactifs, des puzzles, des activités de dessin et plus encore. Il existe également des protections intégrées telles qu’un couvercle de caméra intégré et la possibilité d’appeler uniquement les contacts qui ont été entrés dans l’appareil.

En entrant en tant qu’appareil sur invitation uniquement, l’Amazon Glow se vendra pour 249,99 $ quand il sera expédié le mois prochain. Vous pouvez demander une invitation dès maintenant.

Halo View propose un nouveau tracker de fitness

En tant que version plus performante du Halo Band de l’année dernière, Amazon propose désormais Halo View. Ce tracker de fitness est doté d’un écran intégré, d’une autonomie de 7 jours et d’un design résistant à la baignade. Il se verrouille juste 79,99 $ et vient dans l’une des trois conceptions de bande. Il y aura également un nouveau programme Halo Fitness pour les entraînements organisés, ainsi qu’un programme de nutrition qui devrait faire ses débuts l’année prochaine.

Maintenant, sur la sécurité de la maison intelligente Ring

Amazon a maintenant dévoilé un nouveau Ring Alarm Pro, qui met à niveau le système de sécurité domestique intelligent existant de la marque avec un routeur Wi-Fi eero. Il passera en pré-commande aujourd’hui et entrera avec un prix de 249,99 $. Il existe également Ring Virtual Security Guard, qui offre une surveillance professionnelle à ceux qui souhaitent une tranquillité d’esprit accrue.

Désormais disponible en pré-commande, la nouvelle Ring Alarm Pro arrive avec un 299,99 $ étiquette de prix. Il commencera à être expédié le 3 novembre.

La Ring Always Home Cam commence enfin à être déployée après avoir été annoncée l’année dernière. La caméra de sécurité unique montée sur drone sera capable de surveiller votre maison par elle-même afin de répondre aux alertes potentielles. Il n’y avait pas encore de mention particulière de prix ou de disponibilité généralisée, même si nous veillerons à garder les choses à jour ici.

De nouveaux appareils Blink sont également déployés

Trois nouvelles versions de Blink ont ​​été lancées, sur lesquelles vous pouvez tout savoir dans notre couverture complète ici. Il y a la première sonnette vidéo de la marque aux côtés d’un accessoire de projecteur et d’un support de panneau solaire.

Le premier robot domestique d’Amazon est là, rencontrez Astro !

Comme autre chose, Amazon a maintenant dévoilé Astro. Un robot autonome avec trois roues et un écran intégré qui agit comme un visage. Il possède une caméra périscope unique qui peut s’étendre hors de la tête d’Astro afin de garder un œil sur le poêle ou tout autre élément à hauteur humaine. Il y a aussi toutes les fonctionnalités habituelles d’Alexa ici, et ça peut aussi faire du beatbox !

Utilisant une série de fonctions uniques de cartographie à domicile, de mouvement autonome et de compréhension visuelle, Astro met l’accent sur la tranquillité d’esprit et les soins à domicile. Il peut patrouiller pour garder votre maison, ainsi que surveiller les membres de la famille et plus encore.

À partir d’un produit sur invitation uniquement lorsqu’il commencera à être expédié plus tard cette année, Astro entre avec un 999,99 $ étiquette de prix de lancement. Si vous souhaitez ramener le robot à la maison, vous pouvez demander une invitation ici.

