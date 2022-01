L’événement Apex Legends Dark Depths débutera le 11 janvier et se poursuivra jusqu’au 1er février

Respawn Entertainment a dévoilé le plus récent Apex Légendes Événement Dark Depths qui débutera le 11 janvier et se poursuivra jusqu’au 1er février.

Dark Depths proposera une nouvelle carte des arènes appelée Habitat, des produits cosmétiques à thème qui transforment vos légendes en terreurs des profondeurs, et vous pourrez également profiter d’événements flash hebdomadaires.

Avec la nouvelle carte Habitat, vous jouerez sur l’une des plus petites îles de l’archipel des Nouvelles Antilles. Appelé Habitat 4, il est surtout connu comme un « terrain de reproduction du Léviathan » après que les premiers groupes de recherche de l’IMC ont découvert qu’une grande population de Léviathans locaux gravitait vers l’île.

Rempli de terrain qui s’est érodé et transformé au fil du temps, Habitat 4 comprend une grande cascade, ainsi que la grotte et le nid qui reposent sur un terrain plus élevé sur les côtés opposés de l’île. La nouvelle carte permet des toboggans et des escapades rapides, vous offrant la possibilité de soutenir votre équipe rapidement lorsqu’elle est divisée ou en infériorité numérique.

Les événements Flash auront lieu chaque semaine et vous permettront de relever des défis pour gagner un nouvel ensemble de prix et de badges uniques. Les prix clés incluent des packs Apex, des Holosprays, des skins et plus encore.

Et il existe également des produits cosmétiques à thème avec des skins légendaires achetables pour Ash, Horizon, Lifeline et Fuse.

Vous pouvez également réclamer les packs Dark Depths à durée limitée pour 400 pièces Apex et débloquer des cosmétiques, des charmes d’armes, des trackers et plus encore. Le pack garantit le déverrouillage d’un élément d’événement thématique Dark Depths non en double et peut également être fabriqué avec des métaux d’artisanat.

S’amuser!