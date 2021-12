L’événement Apex Legends Raiders ajoute des cosmétiques légendaires sur le thème des pirates, Wattson Heirloom

Le dernier événement en jeu d’Apex Legends – l’événement Raiders Collection sur le thème des pirates – est en ligne et se poursuivra jusqu’au 21 décembre. L’événement ajoute 24 produits cosmétiques payants, ainsi que quelques objets dans une piste de récompense gratuite, l’héritage de Wattson et retour des produits cosmétiques des événements de la collection précédente. Les articles payants incluent des skins de personnages, des skins d’armes à feu, des holosprays et des emotes, tandis que la piste gratuite propose des articles similaires et des trackers thématiques pour Wattson et Pathfinder.

Skin Revenant Enterrement en mer

Galerie

Il y a beaucoup d’objets qui méritent votre attention dans l’événement Raiders Collection, y compris sept skins de personnages légendaires. L’un des points forts est la peau Deep Current de Wattson, donnant au défenseur un manteau de pirate bleu, une frange plus longue et un cache-œil. Un autre est le skin Burial At Sea de Revenant, qui comprend des vêtements de pirate noirs et rouges sur un squelette doré, deux pistolets attachés à sa poitrine et une « barbe » noire sur son visage. Valkyrie obtient également une peau de pirate légendaire avec son Cloud Marauder, avec la peau de couleur rouge et cyan se penchant sur son héritage japonais. Pathfinder, Wraith, Bloodhound et Loba ont également obtenu des skins légendaires pour l’événement.

Peau d’ailier Blues Cerulean

Galerie

L’événement Raiders Collection comprend également des skins d’armes légendaires au look cool. La peau légendaire de Wingman de Cerulean Blues présente une palette de couleurs similaire à celle de la peau de Valkyrie et change l’apparence d’un pistolet à silex. Le skin Captain’s Plunder Flatline présente une peinture dorée et brune avec un volant de bateau pirate sur le côté. Quiconque achète / fabrique les 24 articles de l’événement de collection obtient également le pack Heirloom de Wattson, qui comprend son héritage Energy Reader, ainsi qu’une introduction axée sur le jeu de mots et une jolie pose de bannière pour le défenseur statique.

Breloque d’arme Apex Predator, avec le rat d’Ash avec un couteau

Galerie

Dans la piste d’événement gratuite, les joueurs peuvent gagner un ensemble de suivi complet pour Wattson et Pathfinder. La piste comprend également le charme d’arme Apex Predator, qui est une mini-version du rat d’Ash tenant un couteau. Les joueurs peuvent également gagner le skin épique Patch Notes Crypto, le skin légendaire Power Coil Alternator et le skin légendaire Sailors Pride Hemlok.

L’événement Raiders Collection ramène également le mode Winter Express à durée limitée ainsi que quelques changements d’équilibre, qui sont détaillés dans les notes de mise à jour complètes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.