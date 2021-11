L’événement Apple Black Friday propose des cartes-cadeaux de 50 $ à 200 $ avec des achats éligibles pour iPhone, AirPod, iPad et Mac

Apple a dévoilé aujourd’hui son événement de magasinage Black Friday – Cyber ​​Monday pour 2021. Comme les années précédentes, Apple offrira des cartes-cadeaux avec des achats éligibles de modèles iPhone, AirPod, Mac et iPad.

Les offres de l’Apple Store se déroulent du 26 au 29 novembre. Comme d’habitude, l’offre Black Friday d’Apple ne surpasse pas ce que vous pouvez obtenir auprès de vendeurs tiers cette semaine. Découvrez 9to5Toys pour les meilleures offres.

Le plus gros problème avec les offres du Black Friday d’Apple est qu’elles sont très sélectives quant aux produits pour lesquels elles sont disponibles et que les montants ne sont pas énormes. Par exemple, une carte-cadeau de 50 $ avec une Apple Watch SE n’est pas si attrayante alors qu’Amazon vend actuellement la même montre pour 219 $, une remise de 60 $.

Par exemple, Apple n’a aucune offre sur la gamme iPhone 13 de dernière génération. Au lieu de cela, les clients qui achètent un nouvel iPhone 12, iPhone 12 mini ou iPhone SE peuvent obtenir une carte-cadeau de 50 $. Une carte-cadeau de 50 $ est également disponible avec les achats d’Apple Watch SE, d’Apple Watch Series 3 ou d’un boîtier Apple TV.

Une carte-cadeau Apple de 100 $ est disponible à l’achat d’un iPad Pro, d’un MacBook Air, d’un MacBook Pro 13 pouces ou d’un Mac mini. L’iMac 27 pouces est livré avec une carte-cadeau de 200 $, peut-être comme compensation supplémentaire pour l’achat de la dernière offre Intel Mac d’Apple.

Les AirPods (2e et 3e génération), les AirPods Pro et les AirPods Max se qualifient pour une carte-cadeau pouvant aller jusqu’à 75 $. Vraisemblablement, 75 $ ne seront offerts que sur l’achat d’AirPods Max le plus cher. Beats Studio 3, Solo 4 et d’autres modèles sont également admissibles à une carte-cadeau de 50 $.

Notez que l’argent de la carte-cadeau ne peut être utilisé que lors de votre prochain achat avec Apple et ne peut donc pas être utilisé comme une remise directe sur l’achat de votre produit.

