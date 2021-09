L’événement Apple California Streaming 2021 est dans quelques heures ! Quand, où regarder et à quoi s’attendre

Apple, qui n’a jamais été friand de fuites et d’astuces, a réussi à réduire les fuites cette année.

Événement de diffusion en continu Apple California 2021 : Le grand événement d’Apple – celui qui va marquer le lancement de la gamme iPhone 13 – n’est plus qu’à quelques heures, et l’anticipation nous tient en haleine ! L’événement s’appelle «California Streaming», dont les invitations ont été envoyées par Cupertino la semaine dernière, selon la pratique habituelle consistant à envoyer les invitations une semaine environ à l’avance. Eh bien, parce que c’est Apple et parce que le moulin à rumeurs ne s’arrête jamais, des fuites nous ont informés de ce à quoi on pouvait s’attendre lors de l’événement. Cependant, Apple, qui n’a jamais été friand de fuites et d’astuces, a réussi à réduire les fuites cette année. Néanmoins, voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement Apple California Streaming Event 2021 !

Événement de streaming Apple California : quand et où regarder

L’événement doit avoir lieu aujourd’hui, le 14 septembre, à 10 h 00 HAP, ce qui signifie qu’en Inde, l’événement devrait commencer à 22 h 30. Tout comme ce qui se passe depuis le début de 2020, cet événement se tiendra également virtuellement et diffusé en direct en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour regarder l’événement, les utilisateurs peuvent se rendre sur le site Web d’Apple ou sur la chaîne YouTube officielle du géant de la technologie. Les utilisateurs pourraient configurer un rappel pour recevoir une notification lorsque l’événement sera diffusé. De plus, le discours d’ouverture peut également être visionné sur Apple TV par les utilisateurs qui l’ont, et publier la conclusion de l’événement, il serait disponible à tout moment sur l’application Apple Podcast.

Événement Apple 2021 : à quoi s’attendre

Lors de l’événement, les utilisateurs peuvent s’attendre au lancement de la nouvelle gamme d’iPhone d’Apple, probablement appelée iPhone 13. La série devrait comporter quatre modèles, un peu comme la gamme d’iPhone 12 annoncée l’année dernière – l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. La plus grande mise à niveau des téléphones serait l’appareil photo – il est dit que les téléphones pourraient avoir des capteurs d’appareil photo plus grands qui absorberaient plus de lumière. Il est également rapporté que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pourraient avoir des caméras ultra-larges.

Outre l’iPhone, Cupertino pourrait également annoncer la prochaine Apple Watch – l’Apple Watch Series 7. Apple a maintenu la tradition d’annoncer la nouvelle montre en septembre, et elle devrait également la suivre cette année, mais plus tôt ce mois-ci. , des rapports faisant état de problèmes de fabrication entraînant des retards de production sont apparus, ce qui pourrait empêcher le lancement de la montre aujourd’hui. La montre est prête pour sa première refonte de conception depuis 2018, et elle aura probablement des bords plus plats et des écrans plus grands. Ironiquement, c’est cette conception elle-même qui aurait causé un retard de production. Pourtant, même si elle doit être lancée aujourd’hui, la montre ne devrait pas bénéficier d’améliorations majeures en matière de santé.

Les nouveaux AirPods (probablement appelés AirPods 3) devraient également être lancés lors de l’événement, et il a été dit qu’ils seraient similaires aux AirPods Pro en ce qui concerne l’apparence. Cependant, le boîtier de chargement sans fil devrait avoir une batterie 20 % plus grande que celle des AirPods de deuxième génération, tandis que les batteries des AirPods elles-mêmes seront probablement de la même taille que celles des AirPods Pro. Ils sont également susceptibles d’offrir de meilleures basses et graves.

