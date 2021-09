L’événement Apple d’hier : l’iPad mini était la vedette du spectacle

Si je devais écrire un titre brutalement honnête pour l’événement Apple d’hier, ce serait : Apple annonce un nouvel iPad mini passionnant (ainsi que des mises à jour intéressantes pour Watch et iPhone).

Ce n’est pas que les mises à jour de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7 étaient inintéressantes. En effet, Apple m’a vendu avec succès un nouvel iPhone. C’est juste que les améliorations étaient, pour la plupart des cas d’utilisation, relativement modestes quand on les compare à la transformation complète de l’iPad mini…

iPhone 13

Commençons par l’iPhone 13. À mon avis, Apple a donné aux gens quatre raisons potentielles de mettre à niveau :

Meilleurs appareils photo et fonctionnalités de photographie fixe ProRes et fonctionnalités cinématiques pour l’affichage vidéo ProMotion Durée de vie de la batterie nettement meilleure

Toutes ces choses valent la peine, et chacune d’entre elles pourrait suffire à persuader différentes personnes d’acheter.

De meilleurs appareils photo et des fonctionnalités de photographie fixe

Les appareils photo à plus grande ouverture offriront une amélioration intéressante aux capacités déjà excellentes de photographie en basse lumière de l’iPhone 12, en particulier l’appareil photo Ultra Wide, qui était le véritable point faible du modèle de l’année dernière en matière de photographie de nuit. Le mode nuit pour les trois objectifs est excellent. Les capacités de macrophotographie seront vraiment utiles pour certains. Les styles photographiques sont un ajout vraiment intéressant.

ProRes et fonctionnalités cinématiques pour la vidéo

La prise en charge de ProRes est fantastique pour les vidéastes qui souhaitent utiliser occasionnellement leur iPhone comme caméra B ou C, ainsi que pour ceux qui utilisent un iPhone comme seule caméra vidéo. Le mode cinématique est intéressant, même si personnellement je réserve mon jugement à ce sujet jusqu’à ce que je l’aie vu en action. De manière générale, vous n’obtenez une faible profondeur de champ dans les vidéos iPhone que lorsque le sujet est relativement proche de l’appareil photo et que l’arrière-plan est relativement éloigné. Il n’était pas clair d’après la présentation si Apple avait introduit ou non le mode Portrait pour la vidéo, où les zones défocalisées sont créées artificiellement. Si c’est le cas et que cela fonctionne bien, cela change la donne. Si cela vous permet uniquement de sélectionner le point de mise au point optiquement, il y a assez peu de situations où cela fera une grande différence pratique.

Affichage de la promotion

Malheureusement, cela n’a pas fourni le mode toujours actif, mais je suis sûr que les joueurs adoreront la réactivité. Des artistes aussi, je suppose, mais est-ce que quelqu’un dessine vraiment sur un iPhone ? Si vous le faites, dites-moi pourquoi dans les commentaires !

Vie de la batterie

Apple a vanté des améliorations de la durée de vie de la batterie de 1,5 heure et de 2,5 heures pour l’iPhone 13 Pro et Pro Max respectivement. Étant donné qu’il s’agit d’une plainte courante concernant les iPhones, il s’agit certainement d’une mise à niveau attrayante pour beaucoup.

En revanche, la rumeur selon laquelle la capacité de communication par satellite ne s’est pas matérialisée, et il semble que la puce A15 puisse s’avérer essentiellement identique à celle de l’A14.

Les deux premières balles me l’ont vendu, alors surveillez cet espace pour un nouveau journal quand il arrivera.

Apple Watch série 7

La rumeur veut que l’Apple Watch S7 ait deux gros changements :

Un tout nouveau design à face de dalle pour correspondre à l’iPhone et à l’iPad Un écran nettement plus grand

En fin de compte, il a obtenu le deuxième, mais pas le premier.

Si nous n’avions pas eu la rumeur de refonte, je pense que l’écran plus grand, la charge plus rapide et les nouvelles couleurs se seraient raisonnablement bien passés. Mais par rapport aux rapports et aux rendus, beaucoup se sont retrouvés avec un « C’est ça ? » sentiment.

Il existe trois manières possibles d’expliquer l’échec de la matérialisation de la conception à côtés de dalle :

Les rapports étaient tout simplement faux. Les rapports étaient précis, mais concernaient le S8 plutôt que le S7. Les rapports étaient exacts, mais quelque chose s’est mal passé et Apple a dû recourir à un plan B.

Personnellement, j’ai tendance à me ranger du côté de mes collègues Seth Weintraub et Parker Ortolani en adoptant cette dernière théorie. Premièrement, alors que certaines sources étaient plus sommaires que d’autres, il y avait deux sources fiables : Kuo et Bloomberg. Deuxièmement, il y a tout simplement trop de choses étranges à propos de l’annonce du S7 :

Pour moi, tout cela indique un scénario dans lequel Apple prévoyait de lancer un tout nouveau S7, mais quelque chose s’est mal passé. Cela pourrait être la capacité de production de puces. Il peut s’agir d’un défaut de conception découvert tard dans le processus. Il peut s’agir de difficultés de production. Mais, pour une raison quelconque, Apple s’est rendu compte qu’il n’allait pas pouvoir lancer la nouvelle montre cette année et avait une position de repli de cette série 6.5.

Je m’attendrais à voir la refonte supposée apparaître l’année prochaine sous le nom d’Apple Watch Series 8, et je vais attendre jusque-là pour cette raison.

iPad 9

Il s’agit d’une mise à niveau décente de l’iPad d’entrée de gamme d’Apple étant donné que le prix est inchangé. TrueTone est une fonctionnalité intéressante, et j’ai été surpris de voir Apple inclure Center Stage dans un modèle économique, car il s’agit d’une fonctionnalité relativement nouvelle et impressionnante.

Mais c’était une mise à niveau “agréable à avoir”, plutôt qu’excitante.

ipad mini

Ensuite, nous arrivons à ce que je considère comme la véritable vedette de l’événement Apple d’hier : le tout nouvel iPad mini.

Ce n’est pas seulement une version remaniée de l’iPad compact pour personnes âgées. C’est vraiment plus proche d’un iPad Pro de taille réduite. D’accord, il utilise le bouton d’alimentation Touch ID plutôt que Face ID, mais il obtient la dernière puce A15 Bionic, les données 5G sur le modèle cellulaire, la prise en charge d’Apple Pencil 2, l’USB-C, une caméra arrière nettement meilleure – et, encore une fois, Center Stage.

C’est vraiment une transformation complète d’un appareil très apprécié. Le principal acheteur de l’ancien modèle avait été, ces dernières années, le secteur des entreprises. L’appareil portable et fiable était populaire dans des endroits comme les restaurants et les entrepôts. Ces acheteurs ne seront peut-être pas trop impressionnés par la hausse des prix à 499 $ et plus.

Mais cette refonte le ramène à ce qu’il était lors de son lancement : un gadget grand public super mignon.

Je dois dire que j’ai toujours considéré l’iPad mini comme une grande partie de la gamme, et dont je peux certainement voir la valeur pour certaines personnes, mais je n’ai jamais vraiment été tenté d’en acheter un moi-même. J’adore mon iPad de 12,9 pouces et j’en achèterais un encore plus grand si je le pouvais.

En tant que personne qui a été surprise d’être convertie en iPhone 12 Pro Max (et qui achètera le même modèle d’iPhone 13), l’iPad mini n’a tout simplement pas de cas d’utilisation pour moi. Si je veux un appareil toujours avec moi, ce sera mon iPhone, dont l’écran n’est pas beaucoup plus petit que celui de l’iPad mini. Si je veux un écran plus grand, j’utiliserai mon iPad Pro 12,9 pouces ou mon Mac.

Mais le nouvel iPad mini… J’ai vraiment essayé de trouver une excuse pour en acheter un ! Un de mes collègues en a peut-être inventé un, mais j’attendrai qu’il raconte cette histoire…

Conclusion sur mon point de vue sur l’événement Apple d’hier

C’est donc mon avis. L’iPhone 13 est une mise à niveau intéressante pour les fans de photographie et de vidéographie sur iPhone, ainsi que pour les joueurs et tous ceux qui ont besoin d’une autonomie plus longue. L’écran plus grand de l’Apple Watch Series 7 est très agréable, mais je dirais que cela vaut la peine d’attendre une Series 8 repensée. L’iPad 9 est agréable. Mais le nouvel iPad mini… c’est le vrai plus beau ici !

Quelle est ton opinion? Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné et qu’avez-vous l’intention d’acheter ? S’il vous plaît laissez-nous savoir dans les commentaires.

