L’événement Apple « Unleashed » axé sur les nouveaux Mac aura lieu le 18 octobre

Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle organiserait un événement spécial le lundi 18 octobre à 10h00, heure du Pacifique. L’événement devrait avoir lieu au Steve Jobs Theatre sur le campus d’Apple Park à Cupertino, en Californie, et ce sera à nouveau un événement uniquement numérique.

Lorsqu’il y a beaucoup de produits à venir au cours des mois d’automne, Apple organise souvent un deuxième événement en octobre ou en novembre, ce qui est le cas en 2021. Des rumeurs taquinent des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinés depuis des mois maintenant, et il semble comme Apple est enfin prêt à les sortir.



Les rumeurs suggèrent que les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces auront une conception révisée avec des lunettes plus fines et des écrans plus grands, et nous avons déjà vu des indices de résolutions 3024 x 1964 et 3456 x 2234, respectivement, qui permettraient 2x Retina pour plus de netteté, des images et du texte plus nets. Le nouveau MacBook Pro utilisera une puce M1X, qui est une version plus rapide et plus puissante du M1, et elle pourrait prendre en charge jusqu’à 32 Go de RAM.



Le nouveau MacBook Pro marquera le retour de la connectivité MagSafe, une fonction de charge qui remplacera l’USB-C. Apple ramène également le port HDMI et la fente pour carte SD, et il n’y aura pas de barre tactile, Apple réadoptant à la place une rangée de touches de fonction standard. Les modèles de MacBook Pro 2021 seront un retour aux conceptions de MacBook Pro d’avant 2016, Apple annulant bon nombre des changements introduits avec la refonte de 2016.

Nous pensions que les AirPods 3 pourraient sortir lors de l’événement d’Apple en septembre, car il est logique de dévoiler des ‌AirPods‌ aux côtés des iPhones, mais cela ne s’est pas produit, nous avons donc pu les voir à la place lors de l’événement d’octobre. Les nouveaux ‌‌AirPods‌‌ auront des tiges plus courtes de type ‌‌AirPods‌‌ Pro et un boîtier de style ‌AirPods‌ Pro, mais continueront d’être une option plus abordable sans annulation active du bruit.



Nous saurons probablement quand macOS Monterey sera lancé, et Apple pourrait également avoir des surprises comme une version M1X du Mac mini en magasin, mais à part les modèles MacBook Pro et ‌AirPods‌ 3, nous n’avons entendu de rumeurs de rien. d’autre sortira cette année.



Apple prévoit de diffuser l’événement d’automne en direct sur son site Web, sur YouTube et sur Apple TV via l’application ‌‌Apple TV‌‌. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, MacRumors fournira une couverture complète de l’événement à la fois sur MacRumors.com et sur le compte Twitter MacRumorsLive.