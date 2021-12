L’événement Convergence hivernale du Nouveau Monde est maintenant disponible

Amazon Games a annoncé le début de du nouveau monde Événement Convergence hivernale pour coïncider avec la saison des vacances, qui se déroulera jusqu’à la mi-janvier.

L’hiver est arrivé dans le Nouveau Monde et est marqué par des chutes de neige et des aurores boréales, mais il apporte également de nouveaux dangers et défis. « Alors que dans les colonies des cadeaux sont échangés pour marquer la fin de l’année, à l’extérieur de la sécurité des murs, une guerre hivernale fait rage entre les forces positives de l’hiver (sommeil, persévérance) défendues par le côté positif du Winter Wanderer et les forces négatives de l’hiver (mort, stagnation) défendue par le côté négatif du Winter Wanderer. Pour aggraver les choses, le Winter Warrior et ses Frigid Folk sèment le chaos dans tout le pays – tentant de répandre le redoutable « Forever Winter », a révélé la description d’Amazon.

L’événement Convergence hivernale apporte de nouveaux objets, une nouvelle emote de cadeau, un jeton d’hiver gagné lors d’événements spéciaux qui peuvent être échangés contre des objets spéciaux Convergence hivernale et de nouveaux villages spécialement conçus pour distribuer les nouvelles quêtes.

New World est encore à ses débuts où il a des douleurs de croissance. Extrêmement populaire dès le départ, Amazon a récemment autorisé les joueurs à effectuer des transferts entre les serveurs. Pendant ce temps, certains joueurs se voient interdire de gagner des guerres PvP. Et Amazon a également dû faire face à des rapports selon lesquels le jeu brisait des cartes graphiques haut de gamme. Pourtant, Amazon a le temps d’aplanir les rides s’il a l’intention de donner au jeu une résistance à long terme.

New World est maintenant disponible sur PC. L’événement Winter Convergence est en cours et se terminera le 11 janvier 2022.