L’événement de chasse à l’éther de la saison 6 de Call of Duty Mobile commence le 6 août

Un nouvel événement sur le thème des zombies débutera le 6 août dans la saison 6 de Call of Duty Mobile. Annoncé sur le blog Call of Duty, l’événement Aether Hunt permettra aux joueurs de se battre contre les hordes de morts-vivants pour acquérir de l’éther et débloquer des récompenses spéciales, dont le skin d’opérateur zombie Richtofen.

Utilisant des personnages du mode Zombies de Call of Duty, cet événement se concentre sur l’acquisition de cristaux d’éther violets et jaunes afin de débloquer des récompenses spéciales. Le minerai jaune peut être obtenu en accomplissant des tâches quotidiennes en multijoueur et en bataille royale. Le minerai violet, qui a plus de valeur, peut être obtenu en accomplissant les tâches principales du mode Siège des morts-vivants, donné par le Dr Richtofen. Les joueurs peuvent gagner des skins d’opérateur, des plans d’armes, des skins de véhicules, etc.

Le mode Undead Siege offre le moyen le plus rapide de gagner des récompenses, les joueurs accomplissant des tâches pendant les matchs. Dans ce mode, les joueurs devront survivre cinq jours et cinq nuits, en collectant des ressources pendant la journée et en luttant contre des vagues incessantes de zombies pendant la nuit. Vous devrez défendre votre base mobile, en utilisant des tourelles construites à partir des ressources collectées ainsi que vos propres armes à feu. Le nouveau mode a également ses propres 25 niveaux de récompenses, offrant des récompenses comme le zombie Tank Dempsey.

Vous pouvez lire le guide de GameSpot sur le mode Undead Siege pour apprendre les meilleures façons de survivre à la nuit et de gagner des cristaux d’éther. Ce nouveau contenu de Call of Duty Mobile est ajouté alors qu’Activision Blizzard traite un procès alléguant du harcèlement sexuel et une culture de “frat boy”.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.