L’événement de croisement de la vie réelle Genshin Impact KFC annulé en raison de problèmes de COVID

Genshin Impact est populaire. KFC est populaire. Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Malheureusement, l’événement de croisement en Chine qui a résulté de cette question a attiré tellement de fans enthousiastes qu’il a été forcé de fermer en raison de violations du protocole COVID-19.

Comme l’a rapporté Kotaku, Kentucky Fried Chicken en Chine organisait une promotion spéciale avec Genshin Impact pour attribuer des épinglettes spéciales aux clients qui criaient aux employés lors de l’achat de nourriture.

Dans les deux sites de Shanhai et de Hangzhou, la promotion a dû être annulée peu de temps après son début en raison de violations du protocole COVID-19. En raison de l’énorme base de fans du jeu et de notre désir collectif d’obtenir des produits exclusifs, il est facile de voir comment cela aurait pu devenir incontrôlable. Malgré le retour relatif de la Chine à la normale – même au point de départ du virus à Wuhan – le pays ne prend aucun risque.

Genshin Impact est l’un des jeux les plus réussis jamais venus de Chine continentale. Studio miHoYo a publié le jeu en tant que titre gratuit sur PC, PS4 et mobile, avec les versions PS5 et Switch en cours. Il a reçu un flux constant de contenu post-lancement et son système de style gacha pour obtenir de nouveaux personnages l’a rendu extrêmement rentable.

Ce n’est pas non plus le seul RPG impressionnant en provenance de Chine, car Black Myth: Wukong est également en développement depuis le studio Game Science. Basé sur Journey to the West – le même roman chinois classique qui a servi d’inspiration à Dragon Ball – son combat intense semble être à la hauteur de ce que nous avons vu dans des studios comme From Software et Team Ninja.