L’événement de démonstration ID@ Xbox Game Fest arrive la semaine prochaine avec plus de 35 démos

L’ID@Xbox Winter Game Fest est un événement de démonstration numérique à venir le 7 décembre, où les joueurs peuvent essayer de nouvelles démos pour les futurs jeux à venir sur Xbox. Il y en a plus de 35 qui sortent pour Xbox One et Xbox Series X|S.

Selon Xbox Wire, l’événement se déroulera jusqu’au 21 décembre. Les démos de l’événement ne sont pas des démos de jeu typiques comme la plupart des gens les voient. Dans le canal de démonstration traditionnel de Xbox sur des plateformes telles que la vitrine Xbox Live, les démos qui y sont hébergées représentent la version finale des jeux une fois qu’ils sont presque terminés. Cependant, les démos du Winter Game Fest sont des démos très anciennes, similaires à celles que vous verriez lors d’une convention de jeux vidéo ou d’un salon professionnel.

Ces démos ne seront disponibles que pour une durée limitée, bien que certaines puissent être republiées plus tard. La liste complète des démos sera annoncée bientôt à l’approche du 7 décembre, mais voici quelques-uns des faits saillants déjà annoncés :

Loot River – Loot River est un jeu d’action roguelike d’exploration de donjons qui combine des styles de combat tendu en temps réel et de dark fantasy, avec quelques énigmes spatiales de décalage de blocs.Death Trash – Ce jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique où les horreurs cosmiques aspirent à l’humanité mais sont rencontrés par des punks avec des fusils de chasse.Blacktail – Un récit de l’histoire d’origine de Baba Yaga dans un folklore slave surréaliste et sinistre.The Tale of Bistun – Il s’agit d’un jeu d’action-aventure inspiré du poème tragique du XIIe siècle. : Khosrow et Shirin. Vous incarnez un tailleur de pierre qui se réveille sur le mont Bistun avec une amnésie. Personne ne sauve le monde – Un prochain jeu d’exploration de donjons qui suit un personnage nommé Personne qui brandit une baguette et peut se transformer en 15 formes différentes, comme des magiciens, des robots et des dragons.

En parlant des Game Awards 2021, l’événement aura lieu le 9 décembre. Assurez-vous de savoir comment regarder les Game Awards, ainsi qu’à quelle heure et à quoi s’attendre.