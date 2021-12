L’événement de démonstration ID@Xbox Winter Game Fest de Microsoft débutera le 7 décembre

Microsoft organisera à nouveau son événement ID@Xbox Winter Game Fest Demo dans le cadre des Game Awards.

À partir du 7 décembre et jusqu’au 21 décembre, vous pourrez jouer à plus de 35 démos de jeux inédits à venir pour Xbox Series X/S et Xbox One.

Tout comme les démos Steam Fest, certaines sont des versions précoces car les jeux ne sont pas encore terminés. Cela signifie qu’il pourrait y avoir des fonctionnalités manquantes et peut-être des graphiques inachevés, ce qui signifie que les démos ne sont pas nécessairement indicatives du produit final.

Ces démos ne seront disponibles que pour une durée limitée, mais Microsoft indique que certaines pourraient venir sur le canal Démo plus tard. Mais juste au cas où, assurez-vous d’en essayer un qui vous intéresse avant le 21 décembre.

Alors que la liste complète sera révélée plus près du 7 décembre, Microsoft a fourni une liste de quelques-uns des jeux qui auront des démos.

Rivière de butin: Ce jeu est un roguelike d’action et d’exploration de donjons mettant en vedette une série de labyrinthes générés de manière procédurale. Il combine des combats tendus en temps réel et des styles de dark fantasy ainsi que les énigmes spatiales de décalage de blocs de Tetris.

Poubelle de la mort: Situé dans un monde post-apocalyptique, vous créerez votre propre personnage dans ce jeu qui combine le jeu de rôle à l’ancienne avec l’action moderne. Dans ce document, les « horreurs cosmiques » aspirent à l’humanité, mais, à la place, elles sont rencontrées par des punks armés de fusils de chasse. Intéressant.

Queue noire: Dans ce récit de l’histoire d’origine slave de Baba Yaga, vous jouez à travers un jeu qui mélange à la fois l’exploration et le tir à l’arc avec une narration sombre. Deviendrez-vous un « redoutable gardien de la forêt ? Ou la terreur sur laquelle « les cauchemars sont basés ? »

Jeu d’action-aventure basé sur l’histoire Le conte de Bistun a été inspiré par le poème tragique du XIIe siècle « Khosrow et Shirin ». Vous y incarnez un tailleur de pierre qui se réveille sur le mont Bistun sans aucun souvenir pour découvrir qu’un fléau insidieux s’est propagé, entraînant avec lui de nombreux ennemis dangereux. Vous devrez combattre ces ennemis mythiques et voyager entre le « monde réel et un lieu éthéré de souvenirs oubliés » afin de découvrir le secret de votre passé.

Des fabricants de Guacamelee vient Personne ne sauve le monde, où vous effectuerez des quêtes et découvrirez et échangerez entre plus de 15 formes variées et distinctes. Ici, vous pouvez mélanger et assortir des capacités afin de débloquer et de terminer des quêtes encore plus difficiles tout en explorant un vaste surmonde et ses grands donjons. Le jeu peut être joué en solo ou avec un ami en ligne.

Encore une fois, ce n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver, car il y aura beaucoup de choix une fois les hits du 7 décembre.