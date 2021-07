L’événement de juillet ! Carnaval de Toronto !!

Comme on le sait déjà, Music News vous présente toujours les meilleurs potins, les meilleures chansons, les meilleures premières et clips vidéo de vos artistes préférés et bien sûr les meilleurs événements auxquels vous pouvez assister, mais comme nous voulons continuer à prendre soin de cette pandémie qui continue de vivre, Nous voulons vous présenter aujourd’hui un événement virtuel que vous allez adorer !! Nous voulons dire ni plus ni moins que le carnaval de Toronto ! Tu es prêt? Tous les détails ici dans Music News.

“Carnaval de Toronto” Cet événement sera présenté samedi prochain, le 31 juillet et vous allez l’adorer! Non seulement pour le fait qu’il est simplement virtuel, mais il vous laissera impressionné !

La question à un million de dollars, qu’allons-nous voir dans “Toronto Carnival, The Virtual Road”, en passant, vous pouvez trouver le nom complet de l’événement sur Internet. Eh bien, l’année dernière, le monde a été confronté à cette pandémie et selon les informations du Carnaval de Toronto, ils avaient besoin d’un moyen de faire demi-tour et d’explorer de nouvelles voies pour maintenir la célébration de Toronto en vie. “World Fete Live” a proposé cela et ils sont passés à “The Virtual Road”, une célébration en ligne de la culture caribéenne non seulement avec Toronto, mais avec le monde entier.

Encore une fois pour 2021, le Carnaval de Toronto maintient la vision vivante et apporte la deuxième version de la Route virtuelle du Carnaval. Comme l’année dernière, nous célébrons le monde avec beaucoup de musique.

Le monde sera uni dans le costume et la musique pour célébrer comme un seul, mettant Toronto sur la carte du monde comme l’une des plus grandes villes pour célébrer la culture caribéenne.

Non seulement les participants peuvent célébrer en ligne, mais ils ont également collaboré avec Synergy TV à Trinité-et-Tobago, ce qui signifie que Synergy TV diffusera à Trinité et dans les Caraïbes sur leurs stations dans toute la région !

