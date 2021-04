L’événement de lancement du Sony Xperia est prévu pour le 14 avril, trois téléphones attendus

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Sony a annoncé un événement Xperia le 14 avril, la société devrait lancer le Xperia 1 III, le Xperia 5 III et le Xperia 10 III. Les spécifications du Xperia 1 III ont également fui.

Sony se prépare à annoncer de nouveaux téléphones Xperia. La société a annoncé un événement du 14 avril qui sera diffusé en direct sur sa chaîne YouTube à partir de 9h30 CEST (3h30 HE).

Sony n’a fait allusion à aucun nom de téléphone ni au nombre d’appareils qu’il envisage de lancer. Cependant, selon un pronostiqueur Weibo, la société dévoilera le Xperia 1 III, le Xperia 10 III et le Xperia 5 III lors de l’événement.

Le même leaker a également révélé certaines spécifications du soi-disant Sony Xperia 1 III. L’appareil devrait être livré avec un écran 4K OLED 120Hz de 6,5 pouces au format 21: 9, le Snapdragon 888 SoC, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une caméra principale de 64 MP, une caméra périscope, une batterie de 5000 mAh, et charge rapide de 65 W.

Bien que certaines de ces spécifications puissent sembler être quelque chose que Sony adopterait, le chargement rapide semble un peu incertain. Le Xperia 1 II embarquait une charge rapide de 21 W, donc à moins que Sony n’ait rattrapé son rival chinois, nous ne savons pas si la charge obtiendra une telle mise à niveau.

Néanmoins, il serait sage de prendre toutes les spécifications qui ont fui avec une pincée de sel.

Il n’y a pas de mot sur les spécifications du Xperia 5 III, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il s’agisse d’une version plus encombrante du produit phare présumé du Xperia 1 III s’il est lancé.

En ce qui concerne le Sony Xperia 10 III, nous avons vu des fuites de rendus de l’appareil en janvier. Il n’a pas l’air trop différent de son prédécesseur, mais la bonne nouvelle est qu’il pourrait encore conserver la prise casque 3,5 mm.

Nous vous ferons savoir si Sony divulgue d’autres informations avant le lancement du 14 avril. D’ici là, dites-nous ce que vous pensez des produits phares de Sony dans la section commentaires ci-dessous.