L’événement de Noël Halo ‘Winter Contingency’ commence aujourd’hui

Halo infini reçoit son premier événement de Noël, avec Winter Contingency, lancé aujourd’hui. Cet événement prêt pour les fêtes offre aux joueurs la possibilité de débloquer 10 récompenses festives adaptées et dure jusqu’au 4 janvier. Entre aujourd’hui et le 30 décembre, une nouvelle récompense sera publiée chaque jour. Ces récompenses comprendront des pièces d’armure, une plaque signalétique, des emblèmes, une pièce jointe d’armure Spartan et des revêtements d’armes et une toile de fond spéciale.

Alors, comment gagnez-vous ces récompenses alléchantes ? Eh bien, simplement en terminant un match d’arène ou de bataille en grande équipe chaque jour. Comme les fans qui sont devenus désespérément accros à la magie de Halo le savent, il s’agit du deuxième événement multijoueur d’Infinite, avec le Fracture: Tenrai sur le thème des samouraïs qui a fait ses débuts le mois dernier.

Suite au succès du jeu jusqu’à présent, la saison 1 de Halo Infinite a été prolongée jusqu’en mai 2022. La raison de cette décision était de donner à Bunge « plus de temps pour garantir que la saison 2 respecte notre barre de haute qualité », selon le responsable de la création de Halo Infinite, Joseph Staten. Du côté positif, 343 renforceront la saison 1 afin de compenser, Staten déclarant

« nous avons saisi cette opportunité pour ajouter des événements supplémentaires, des éléments de personnalisation et d’autres contenus à la saison 1 pour en faire une expérience encore plus riche du début à la fin. »

L’acclamation de Noël spartiate fait suite à la découverte d’un bogue de corruption de sauvegarde, qui a vu de nombreux joueurs perdre complètement la progression de leur campagne. Cependant, dans des nouvelles légèrement plus édifiantes liées à Christmas Halo, vous pouvez profiter de trois moines grégoriens transformant le thème de Halo en une sorte de chant de Noël épique. Joyeux Chiefmas, tous et toutes.