L’événement de révélation de Call of Duty: Vanguard dans Warzone offrira un butin gratuit aux joueurs

Tous les joueurs qui se connectent à demain Call of Duty : l’Avant-garde révéler l’événement dans Zone de guerre se procureront du matériel gratuit, Activision a dit.

Le compte Twitter officiel de Call of Duty taquine un “paquet de soins” que les participants au prochain événement de la bataille de Verdansk recevront s’ils se connectent pendant que l’événement est actif.

Les récompenses proposées incluent : « de nouveaux plans d’armes et de couteaux, un skin de vélo, une montre, et plus encore ». Pour réclamer les récompenses, vous devez simplement « rejoindre le combat, vaincre la cible, vous rendre à l’exfil. » Cela semble assez simple… n’est-ce pas ?

L’événement lui-même introduira de nouveaux éléments au jeu, notamment “un nouveau type d’arme, […] plus grand que tout ce que nous avons vu auparavant » selon le blog Call of Duty. Le blog encourage également le travail d’équipe, notant que l’achèvement satisfaisant de l’événement nécessitera “toutes les équipes travaillant ensemble pour faire le travail”.

Le commandement a envoyé un colis de soins, mais vous devez être à la #BattleofVerdansk pour le réclamer. Rendez-vous le 19/8 – 10h30 PT le brief pour plus d’informations pic.twitter.com/UxooK9q8Vz – Call of Duty (@CallofDuty) 17 août 2021

La révélation complète de Call of Duty: Vanguard aura lieu dans le battle royale d’Activision jeudi à 10h00 PST / 13h30 HNE / 18h30 BST.

Ce n’est pas vraiment une surprise que ce soit la voie empruntée par Activision en ce qui concerne la révélation de Call of Duty: Vanguard – l’éditeur a fait quelque chose de très similaire avec Black Ops Cold War l’année dernière, après tout.

La nouvelle survient au milieu de troubles majeurs au sein d’Activision Blizzard à la suite du procès intenté par l’État de Californie à son encontre, alléguant une discrimination, des abus et du harcèlement généralisés. Une grande partie de la plainte est centrée sur la « culture du garçon de la fraternité » de Blizzard, et cela a jusqu’à présent poussé l’entreprise à licencier le président J. Allen Brack et le directeur des ressources humaines de longue date Jesse Meschuk dans le but de faire des progrès.

Cependant, beaucoup ne pensent pas qu’Activision Blizzard ait l’intention d’apporter des changements structurels majeurs. L’éditeur a déjà fait appel à un cabinet d’avocats antisyndical pour réprimer les appels à l’action collective, mais cela n’a pas empêché certains employés de former une coalition entre tous ses labels.

Regarder sur YouTube