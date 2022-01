L’événement de révélation de l’iPhone SE 3 pourrait avoir lieu dès mars, selon un initié

2021 est derrière nous, et maintenant le compte à rebours est lancé pour qu’Apple annonce ses premiers nouveaux produits de l’année. Bien sûr, l’iPhone 14 ne verra le jour qu’à l’automne, mais Apple devrait avoir au moins une révélation majeure en réserve pour le printemps. Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple organiserait son premier événement de 2022 en mars ou avril. Au cours de cet événement virtuel, la société lancera probablement l’iPhone SE 3. Cela correspond à d’innombrables autres rumeurs récentes.

L’événement iPhone SE 3 d’Apple arrive ce printemps

Depuis des mois, nous entendons dire qu’Apple lancerait le dernier iPhone à petit budget au printemps 2022. Gurman a un bilan aussi bon que quiconque en matière de gâcher les plans d’Apple. S’il a entendu dire qu’Apple est presque prêt à lancer un nouvel iPhone, c’est probablement vrai.

D’une part, il s’agit d’un redressement relativement rapide pour Apple. L’iPhone SE de première génération est sorti en mars 2016, et il a fallu quatre ans à Apple pour sortir une suite. Si l’iPhone SE 3 est lancé lors d’un événement ce printemps, il sera arrivé en moitié moins de temps.

Cela explique également pourquoi des sources ayant des connaissances privilégiées pensent qu’il s’agira d’une mise à jour relativement modeste. Dans sa newsletter, Gurman suggère que l’iPhone SE 3 aura le même design que le SE 2, qui lui-même reflète l’iPhone 8. L’écran sans encoche de 4,7 pouces fera probablement sa dernière apparition sur l’iPhone SE 3. Par conséquent, les mises à niveau sera interne, car Apple devrait apporter la compatibilité 5G et la puce A15 Bionic qui a fait ses débuts dans l’iPhone 13 à l’iPhone SE 3.

Qu’est-ce qu’Apple nous réserve d’autre pour 2022 ?

Dans sa précédente newsletter, Gurman a écrit sur la gamme potentielle d’appareils d’Apple pour 2022. Au-delà de l’iPhone SE 3 ce printemps, Apple lancera également de nouveaux modèles Mac mini, Mac Pro et iMac Pro, « la plus grande refonte de MacBook Air dans l’histoire du produit », un iPad Pro avec recharge sans fil, le nouvel iPhone 14 avec un écran perforé et trois nouvelles montres Apple.

Gurman soupçonne également que la WWDC sera également virtuelle cette année. Même si la vague Omicron s’est calmée d’ici l’été, Apple a été aussi prudent que n’importe quelle entreprise en ce qui concerne les événements en personne depuis le début de la pandémie. S’il existe un risque d’épidémie sous la surveillance de l’entreprise, attendez-vous à ce qu’Apple organise la conférence WWDC 2022 à distance.

Ce serait la troisième année consécutive qu’Apple n’a pas été en mesure d’inviter des développeurs à sa conférence annuelle des développeurs. Cela dit, nous devrions toujours nous attendre à voir iOS 16, tvOS 16, macOS 13 et watchOS 9 lors de l’événement. Apple n’a pas encore rompu avec cette tradition.

Aussi chaotique que puisse être 2022, cela devrait toujours être une année vraiment énorme pour Apple. Pratiquement toutes les gammes de produits les plus vendues d’Apple sont en cours de rafraîchissement, sans parler du casque de réalité mixte que la société pourrait enfin présenter avant la fin de l’année.