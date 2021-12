L’événement de vacances de Fortnite a une banane congelée et Tom Holland

C’est cette période de l’année où vous obtenez des cadeaux gratuits à Fortnite. Le développeur Epic Games a détaillé le grand événement de vacances de cette année, où les joueurs ont deux semaines de quêtes quotidiennes à accomplir afin de débloquer des objets gratuits. Cela inclut des choses comme une version congelée de Peely la banane – je ne sais pas si la glace le rend plus ou moins nu que la normale – et un nouveau personnage appelé Krisabelle, qui est essentiellement une version sur le thème de l’hiver d’un jeu existant. sorcière. Il y a un total de 14 objets à collectionner, et vous avez jusqu’au 6 janvier à 9h HE pour tous les obtenir.

En dehors de tous les trucs gratuits, il y aura également de nouveaux articles dans la boutique ce soir liés à la sortie de Spider-Man: No Way Home. Cela inclut la version Tom Holland de Spidey, avec MJ. (C’est la deuxième fois cette année qu’un personnage de Zendaya est dans Fortnite, après la mise à jour de Dune en octobre.) Il y aura également une poignée d’ajustements de gameplay pendant les vacances, car Epic ramène des objets comme le Sneaky Snowman et le lanceur de boules de neige.

C’est une période chargée pour la bataille royale. Fortnite vient de terminer son deuxième chapitre avec un énorme événement qui a vu l’île précédente basculer, avant de révéler une toute nouvelle carte un jour plus tard. La saison en cours a introduit de nouvelles fonctionnalités telles que les camps de toile, de glisse et de persistance.