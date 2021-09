L’événement des chiffres dans CoD: Warzone / Black Ops Cold War – Heure de début, récompenses et à quoi s’attendre

in

La saison 5 de Call of Duty tire à sa fin, mais il reste encore un dernier grand événement, car l’événement Numbers devrait être diffusé sur Black Ops Cold War et Warzone le mardi 21 septembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.

On ne sait pas exactement ce qui se passera pendant l’événement Numbers de la saison 5, mais ce sera un événement saisonnier à travers Black Ops Cold War et Warzone auquel les joueurs peuvent participer pour gagner des récompenses dans le jeu. Les notes de mise à jour de Treyarch pour la saison 5 Reloaded ont détaillé cet événement à venir comme comprenant un ensemble de neuf défis de la guerre froide qui peuvent être complétés en multijoueur ou en zombies. Warzone recevra également un ensemble unique de neuf défis à relever, pour un total de 18 défis et 19 récompenses à gagner pendant l’événement. Compléter un ensemble complet de neuf défis dans l’un ou l’autre jeu débloquera une récompense d’arme de mêlée Sai.

Arme de mêlée Sai

L’histoire de cet événement tourne autour des mystérieuses portes rouges trouvées sur la carte de Verdansk de Warzone et du récit emblématique de la campagne Black Ops du programme de lavage de cerveau Numbers. Les joueurs de Warzone devraient enfin remarquer une certaine activité autour des stations de diffusion mobile de Verdansk lorsque la mise à jour sera mise en ligne. Raven Software a détaillé ces points d’intérêt dans les notes de mise à jour de la saison 5 Reloaded pour Warzone, déclarant: “On soupçonne qu’ils vont bientôt commencer à amplifier les bandes” Dragovich Program ” – AKA les émissions Numbers – à travers la région. “

Les joueurs qui interagissent avec succès avec les stations de diffusion mobiles pendant l’événement gagneront 2 000 $ en espèces en bonus pour leur match en cours. Les incitations supplémentaires seront des récompenses cosmétiques liées aux défis de l’événement Numbers et comprendront des éléments tels qu’un autocollant, une carte de visite et un charme d’arme.

Dans d’autres nouvelles de Warzone, la saison 5 a également ajouté un nouvel œuf de Pâques à Verdansk qui déverrouille une carte de visite unique pour le terminer. Il existe également le nouveau mode Iron Trials ’84 avec un ensemble de règles et de fonctionnalités modifiés destinés à offrir une expérience de bataille royale plus épuisante.

Tout le contenu de Call of Duty se poursuit alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.