L’événement des Warrior Games du prince Harry « met en évidence les liens avec des personnalités du Parti démocrate » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry dit que le prince Philip était « sans vergogne lui »

Harry, 36 ans, sera l’un des participants les plus en vue d’un événement virtuel organisé pour honorer les athlètes des Warrior Games et leurs supporters. Le duc de Sussex sera rejoint par trois co-hôtes essentiels : la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et Ken Fisher, président-directeur général de la Fisher House Foundation.

Cet événement présente les liens de Harry avec des membres incroyablement pertinents de l’élite politique américaine, selon le commentateur royal Richard Fitzwilliams.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Les Warrior Games de cette année ont été annulés en raison de Covid et ce sera un événement virtuel.

“Cependant, il sera extrêmement médiatisé d’honorer les athlètes, leurs familles et les soignants. La contribution de Harry dans ce domaine au fil des ans a été exceptionnelle et met en évidence ses liens avec des personnalités du Parti démocrate, dont Meghan pourrait un jour bénéficier si elle entre dans l’arène politique.”

Quelques experts ont affirmé au cours de la dernière année que la duchesse de Sussex envisageait peut-être une carrière politique à l’avenir.

Et le biographe Tom Bower a affirmé en août que Meghan aurait peu de difficultés à entrer au Congrès si elle utilisait ses relations, notamment les Obama et les Clinton.

Malgré les spéculations entourant une décision similaire, la duchesse, 40 ans, n’a jamais exprimé publiquement son intérêt pour une carrière politique et semble concentrée sur son travail caritatif et à but lucratif avec Archewell.

L’événement Warrior Games aura lieu ce soir à 23 h (18 h HE). Il célébrera les athlètes, leurs familles et les soignants impliqués dans le tournoi, qui a lieu chaque année depuis 2010.

Les Warrior Games sont particulièrement importants pour le prince Harry, qui les a vus pour la première fois en 2013 lors d’une visite officielle aux États-Unis.

Ils ont inspiré le royal qui, un an plus tard, a lancé la première édition des Invictus Games qui, à l’instar du tournoi organisé par le département américain de la Défense, sont un événement multisports pour les militaires blessés, blessés ou malades et les anciens combattants. .

Parlant des Jeux Invictus, l’une des initiatives les plus réussies de Harry, M. Fitzwilliams a déclaré : “Les Jeux Invictus ont eu lieu pour la première fois en 2014 à Londres.

“Le deuxième, soutenu par les Obama, s’est tenu en Floride en 2016 et le troisième à Toronto en 2017 où le monde a vu Harry et Meghan ensemble lors de leur première sortie publique officielle.

“Tous les deux ont assisté aux Jeux de 2018 à Sydney bien que les Jeux de 2020, prévus à La Haye, aient dû être reportés en raison de la pandémie.

“C’est devenu un événement très médiatisé d’une importance considérable.”

M. Fitzwilliams a également noté comment le Dr Biden avait assisté à trois éditions des Jeux Invictus – seul en 2014 et avec M. Biden en 2016 et 2017.

Il a déclaré: “Le Dr Jill Biden a assisté aux Jeux Invictus en 2014 après avoir rencontré Harry pour la première fois lors de sa tournée solo en Amérique un an plus tôt et ils ont établi une relation extrêmement étroite dont Biden lui-même a publiquement plaisanté.”

Parlant de l’amitié d’Harry et du Dr Biden, le président américain d’aujourd’hui a déclaré en 2016 : « Jill est allée à Londres pour les derniers Jeux.

« Elle a passé trop de temps avec le prince Harry !

Le prince Harry assistera à l’événement de ce soir depuis son domicile à Montecito, en Californie.

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis en mars 2020, alors qu’ils ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale travaillant à temps plein.

Le couple et leur fils Archie Harrison, deux ans, ont d’abord séjourné quelques mois dans la maison à Los Angeles du producteur Tyler Perry.

Cependant, au cours de l’été 2020, il a été révélé que le couple avait déménagé dans le quartier étoilé de Santa Barbara.

Dans un hôpital de Santa Barbara, Meghan et Harry ont accueilli leur fille Lilibet Diana en juin.

Alors que le prince Harry est retourné deux fois au Royaume-Uni en 2021, la duchesse de Sussex et ses enfants ne sont pas encore revenus rendre visite à la famille royale.