L’événement d’Halloween pour ‘Pokemon GO’ présente un nouveau Pokémon effrayant

Nous sommes bien dans la saison d’automne maintenant, et vous savez ce que cela signifie: l’événement Halloween Mischief de Pokemon GO est presque de retour. Pas la première chose qui me vient à l’esprit à cette période de l’année, hein ? Comment oses-tu. Pikachu a un joli petit chapeau violet pour l’occasion et tout.

Eh bien, pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Halloween Mischief est un événement annuel en deux parties dans Pokemon GO qui commence le 15 octobre et se poursuit jusqu’à la fin du mois. Creepy Companions, la première partie, se déroule jusqu’au 22 octobre et introduit un tout nouveau Pokémon dans le jeu : Galarian Slowking.

Avec Halloween qui approche, les célébrations #PokemonGOHalloween vont bientôt commencer ! ?? Rencontrer des Pokémon effrayants, profiter de bonus de bonbons sucrés, enfiler des objets d’avatar terriblement cool – il y a beaucoup de manigances sur le thème d’Halloween à apprécier!https://t.co/theUl0Vi2j pic.twitter.com/quVd4KEWNC – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 11 octobre 2021

Le 22 octobre également, la deuxième partie de Halloween Mischief, intitulée Ghoulish Pals, commencera. Il introduira un nouveau mécanisme de modification de la taille et un nouveau type de Pokémon appelé Pumpkaboo. Plus le Pumpkaboo est gros, plus il a de chances d’évoluer en un grand Gourgeist. Alors vraiment, vous obtenez deux nouvelles espèces de Pokémon dans Ghoulish Pals!

Bien sûr, avec chaque événement sur le thème des vacances dans Pokemon GO, de nouveaux objets d’avatar seront disponibles via la boutique en jeu.

Les cosmétiques pour Halloween Mischief sont :

Pumpkaboo Top Pikachu Tête De Citrouille Hoopa Bandeau Pumpkaboo Pantalon Halloween Visage Autocollant

Cet objet Pikachu Pumpkin Head chevauche la frontière entre adorable et terrifiant, n’est-ce pas?

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des 10 meilleurs jeux vidéo d’horreur