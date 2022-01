L’événement Diablo 3 Darkening Of Tristram revient à temps pour le 25e anniversaire de la franchise

Diablo célèbre 25 ans de massacre de démons, et quelle meilleure façon d’honorer l’occasion que d’explorer le donjon où tout a commencé lors du retour de l’événement Darkening of Tristram de Diablo III ?

L’événement voit les joueurs traquer de mystérieux cultistes dans le mode aventure de Diablo III avant de pouvoir plonger profondément sous la cathédrale de Tristram afin de combattre des ennemis emblématiques du passé de la franchise, y compris le Seigneur de la Terreur lui-même. Une fois à l’intérieur du donjon de 16 étages, le jeu adopte une apparence et une sensation d’inspiration rétro pour imiter celle de l’expérience originale de plongée dans les donjons Diablo, y compris une refonte de l’interface utilisateur et limitant les joueurs à se déplacer uniquement dans huit directions.

En cours de route, les joueurs peuvent gagner des récompenses d’événement exclusives telles que des effets de transmogrification uniques, des réalisations exclusives, des animaux de compagnie spéciaux, etc. L’obscurcissement de Tristram sera en direct dans Diablo 3 jusqu’au 31 janvier, après quoi les joueurs devront probablement attendre la même période l’année prochaine pour avoir une autre chance de vivre l’événement.

Diablo est initialement sorti le 31 décembre 1996. Les joueurs pouvaient choisir parmi les classes Guerrier, Sorcier ou Voleur alors qu’ils se frayaient un chemin à travers le repaire de Diablo sous Tristram. Le jeu allait influencer tout un genre, qui deviendrait encore plus populaire avec la sortie de Diablo II en 2000. Le Diablo original est actuellement disponible à l’achat sur GOG.com, où il comprend une extension non officielle appelée Hellfire qui ajoute de nouveaux emplacements, des ennemis et même une nouvelle classe dans le Moine.

Diablo II: Resurrected, une réédition du Diablo II original avec des visuels modernes et d’autres petites améliorations, sorti en septembre 2021. Alors qu’au lancement Blizzard cherchait à garder le remaster aussi proche que possible du classique Diablo II, un patch à venir sera apportant des changements d’équilibre majeurs aux classes et aux mercenaires du jeu pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Bien qu’il n’ait jamais eu de date de sortie officielle, Diablo IV devrait maintenant arriver plus tard que prévu initialement. Le retard du jeu fait suite aux poursuites et enquêtes en cours pour harcèlement sexuel et discrimination chez Activision Blizzard.

