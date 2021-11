L’événement Diamant brillant et perle brillante de Pokémon GO démarre aujourd’hui

Image : Niantic / The Pokémon Company

Pour célébrer le lancement de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ce vendredi sur Nintendo Switch, Pokémon GO organise un événement spécial en jeu – et il démarre aujourd’hui !

L’événement verra les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Sinnoh apparaître plus souvent que d’habitude, et les Pokémon de démarrage de la génération – Turtwig, Chimchar et Piplup – seront disponibles avec des chapeaux spéciaux inspirés de Sinnoh. Vous trouverez également des objets d’avatar inspirés de ces trois-là dans la boutique du jeu.

Voici tout ce que vous devez savoir :

Pokémon GO – Événement Diamant brillant et Perle brillante – Heures de début et de fin

L’événement commence le mardi 16 novembre à 10h, heure locale. Il se terminera le dimanche 21 novembre à 20h, heure locale.

Bonus d’événement

1/2 distance de l’incubateur 1/3 distance du super incubateur

Pokémon costumés

Turtwig portant le chapeau de Lucas Chimchar portant le chapeau de Lucas Piplup portant le chapeau de Lucas Turtwig portant le chapeau de Dawn Chimchar portant le chapeau de Dawn Piplup portant le chapeau de Dawn

Si vous avez de la chance, vous pourriez en rencontrer un Shiny !

Image : Niantic / The Pokémon Company

Défi de collecte

Pour célébrer les débuts de ces Pokémon costumés, un défi de collection sera disponible et vous obligera à tous les attraper.

Relevez le défi pour gagner 1 000 XP, 3 000 Stardust et une rencontre avec Froslass !

Nouveaux objets, autocollants et lots d’avatar

Les nouveaux objets d’avatar suivants sont disponibles dans la boutique en jeu et continueront d’être disponibles après la fin de l’événement !

Costume de Turtwig Costume de Chimchar Costume de Piplup

Les nouveaux objets d’avatar suivants sont disponibles gratuitement et continueront d’être disponibles après la fin de l’événement !

Chapeau Sinnoh Ensemble haut Sinnoh Pantalon Sinnoh Chaussures Sinnoh Sac à dos Sinnoh Jupe Sinnoh Bottes Sinnoh

Vous pourrez obtenir des autocollants sur le thème de l’événement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.

Les packs suivants seront également disponibles dans la boutique tout au long de l’événement.

Event Box (échange unique) : 20 Poké Balls, une Sinnoh Stone Great Box (300 PokéCoins – échange unique) : trois Super Incubateurs, deux Incubateurs, un Module Leurre

Image : Niantic / The Pokémon Company

Vous remarquerez que la première moitié de l’événement est axée sur le diamant, tandis que la seconde est axée sur la perle. Cela signifie que différents Pokémon seront trouvés dans la nature et dans les raids, comme détaillé sur le site officiel de Pokémon GO.

Serez-vous coincé dans tout ce que l’événement a à offrir ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.