L’événement du Nouvel An de Times Square aura lieu avec une exigence de vaccin

Les fans célèbrent la nouvelle année à Times Square. Crédit photo : Anthony Quintano

Malgré une augmentation des cas de COVID-19 alimentée par omicron – et l’annulation de certains spectacles de Broadway en raison de cette « crise de santé publique importante » – la célébration du réveillon du Nouvel An de Times Square devrait toujours avoir lieu, bien qu’avec une foule réduite et masque/vaccination obligatoires.

Les organisateurs du réveillon du Nouvel An de Times Square ont récemment confirmé que leur événement accueillera une foule en personne. Des performances en direct de LL Cool J, Chlöe, Journey, Karol G et KT Tunstall sont réservées pour l’événement, qui devrait débuter à 18 h HE.

En ce qui concerne les exigences pour les membres du public, les supérieurs ont clairement indiqué dans un communiqué officiel que les participants doivent présenter « une preuve de vaccination complète et une pièce d’identité avec photo valide ». Et comme mentionné, ces personnes « seront également tenues de porter des masques », apparemment pendant la durée de la fonction, dont l’entrée commence à 15 heures, heure locale.

Le site Web de Times Square, pour sa part, note que « les zones d’observation seront remplies de moins de personnes pour permettre une distanciation sociale », bien qu’on ne sache pas exactement combien de fans devraient assister à l’événement de fin d’année.

En tout état de cause, le fait que la célébration du réveillon du Nouvel An à Times Square avance au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19 semble être un signe positif pour l’espace de divertissement basé sur la foule. Un record de près de 50 000 New-Yorkais a été testé positif au virus la veille de Noël.

Mais si des sorties comme la soirée du réveillon du Nouvel An à Times Square commencent même avec cette augmentation des cas de COVID-19 – les experts médicaux et les données disent que les symptômes d’omicron sont relativement légers – il va de soi que le programme de concerts chargé en 2022 devrait largement éviter annulations.

Toutes sortes d’actes, y compris mais certainement pas limité aux Red Hot Chili Peppers, Jack White et Tim McGraw, se préparent à se lancer dans des tournées en 2022. Bien sûr, les artistes, les équipes d’événements en direct et les lieux ont subi des dommages financiers sans précédent en raison de aux restrictions de verrouillage de COVID-19 et aux interdictions de rassemblement à grande échelle, et le retour à grande échelle du divertissement basé sur la foule sera un soulagement majeur pour les professionnels impliqués.

De plus, ces luttes ne sont pas encore terminées, car le Music Venue Trust (MVT) du Royaume-Uni a averti plus tôt ce mois-ci que les salles de concert populaires étaient « au bord de l’effondrement » à la suite de l’annonce du Plan B. De plus, le défenseur des lieux à but non lucratif a décrit comme « une réponse terriblement inadéquate » l’aide financière qui a ensuite été dévoilée.

Au moment de la publication de cet article, l’action Live Nation (NYSE : LYV) se négociait à 118,90 $ par action – une augmentation de près de 18% au cours des cinq derniers jours, malgré l’augmentation des cas de COVID ainsi que la bataille juridique de la société mère Ticketmaster avec Coachella.