L’événement en streaming Green Knight mélange les choses au box-office

Le succès estival d’A24, The Green Knight, fait un bref détour par rapport à son déploiement exclusif aux cinémas. Alors qu’Hollywood continue de faire preuve de créativité concernant la baisse des revenus au box-office, le distributeur de la boutique essaie quelque chose de nouveau avec une option de streaming d’une journée.

L’événement de streaming Green Knight est l’une des nombreuses stratégies de diffusion mixte en ce moment. Les studios tentent naturellement de récupérer les coûts, car les téléspectateurs (également compréhensibles) restent craintifs quant à un retour au cinéma.

Tout ce processus a été tendu. Avec l’augmentation des poursuites judiciaires, le plafonnement des revenus et les craintes que le public soit encouragé à prendre des risques inutiles, l’état de la sortie des films n’est pas joli.

A24 a-t-il craqué celui-ci ? L’événement de streaming The Green Knight sera-t-il une formule gagnante ? Voici ce qui est en jeu.

Un nouveau monde pour les salles de cinéma

Toute panique industrielle mise à part, il semble évident que COVID-19 est à blâmer pour, eh bien… tout cela. Et les choses se renormaliseront au moins un peu lorsque la pandémie sera sous contrôle.

A24 a initialement sorti The Green Knight exclusivement dans les cinémas pour maintenir un certain type d’expérience. Mais ils investissent également dans leur propre avenir en tant que distributeur de films avec la sortie en salles de The Green Knight. L’industrie a autant besoin de salles de cinéma que les salles de cinéma ont besoin de films.

Maintenant que le génie est sorti de la bouteille, certaines de ces approches de diffusion en continu le jour même peuvent rester. Si tel est le cas, Hollywood devra déterminer ce qui est rentable et ce qui ne l’est pas, à la fois à court et à long terme.

L’événement en streaming Le chevalier vert

La fantaisie épique de David Lowery basée sur la légende arthurienne de Sir Gauvain et du Chevalier vert a été un énorme succès estival. Avec un total de 3 millions de dollars le jour de l’ouverture, il a fait plus que tenir le coup face à des titres beaucoup plus gros et plus grand public.

Au milieu d’une pandémie, The Green Knight laisse entrevoir de l’espoir pour l’avenir du cinéma, sans aucun doute. Mais cela pourrait atteindre plus de globes oculaires. Et A24 a un plan pour cela, en rendant le film disponible en ligne le 18 août uniquement, pour tous ceux qui ne peuvent pas – ou ne veulent pas – aller au cinéma.

L’option de streaming Green Knight est bien plus limitée que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

L’événement de streaming d’une journée Green Knight utilisera la plate-forme Screening Room de la société. Contrairement à la plupart des locations et achats numériques, le film ne sera disponible que pendant une fenêtre de quatre heures. Pour 20 $, les téléspectateurs américains pourront regarder à tout moment entre 18 h et 22 h HP. Le flux comprend également un bonus de questions-réponses avec les membres de la distribution et de l’équipe.

C’est une nouvelle approche. Personne ne repart en « possédant » le film. Le prix est élevé, mais moins cher qu’une paire de billets de cinéma. Les gens qui veulent aller au théâtre le peuvent toujours. A24 n’est pas vraiment en concurrence avec lui-même en proposant une fenêtre aussi petite. Dans l’ensemble, c’est à peu près gagnant-gagnant.

Mais nous devrons attendre et voir comment ça se passe.

Le modèle Disney

A24 ne part pas de zéro ici. L’événement de streaming Green Knight n’est qu’une approche parmi tant d’autres.

Disney a fait des choix audacieux, permettant aux abonnés de Disney Plus de regarder des films comme Mulan, Cruella, Black Widow et Jungle Cruise le même jour qu’ils sont sortis en salles. Il s’agissait cependant de titres “Premier Access”. Les abonnés devraient payer 30 $ par film en plus de leurs frais d’abonnement mensuels ou annuels pour avoir un accès illimité aux titres premium.

Vérifier: Tout ce que vous pouvez regarder sur Disney Plus

Ce modèle de sortie, en théorie, pourrait permettre à Disney de gagner de l’argent tout en incitant à s’abonner à son streamer. Et Disney a en fait dépassé les prévisions des analystes avec son énorme augmentation des abonnements.

Disney a choisi de ne pas sortir son dernier film, Free Guy sur Premiere Access, et du côté de Marvel, la société prévoit également de garder Shang-Chi et la légende des dix anneaux hors du streamer. Donc, peut-être que nous atteignons un point de rendements décroissants.

Le rendre gratuit pour les abonnés ?

Warner Bros. a adopté une approche plus dramatique, sans doute populiste.

Plutôt que de mélanger des sorties en salles avec des options de VOD à prix exorbitant, la société propose l’intégralité de sa sortie 2021 sur son site de streaming HBO Max. Ainsi, chaque film de Warner Bros., de Godzilla Vs. Kong to The Suicide Squad to Dune est diffusé gratuitement en ligne le jour même de sa sortie.

Les nouveaux films sont de très bons appâts pour attirer les clients en streaming.

D’accord, donc rien de tout cela n’est réellement gratuit. Comme pour Disney, vous avez besoin d’un abonnement au service HBO Max. Étant donné que HBO Max est encore un acteur relativement nouveau dans le jeu en streaming, c’est plus qu’une éventualité COVID. C’est aussi un moyen d’augmenter les revenus d’abonnement. L’ardoise du film 2021 est l’appât, et c’est assez alléchant à cela. Lorsque les abonnements se stabiliseront (et que la pandémie sera terminée, espérons-le), cela ne rapportera pas beaucoup d’argent à Warner. Ils peuvent alors avoir besoin de réévaluer.

L’événement de streaming The Green Knight est-il la voie à suivre ?

Frederick Blichert / Autorité Android

Il ne fait aucun doute que les grandes entreprises comme Disney et Warner Bros. savent ce qu’elles font. Même en tenant compte des pertes de films individuels comme Black Widow et The Suicide Squad, Disney Plus et HBO Max ont connu une augmentation des abonnements, sans aucun doute grâce au moins en partie aux sorties hybrides.

Mais quand la poussière retombe et que les abonnements culminent, alors quoi ? Et qu’en est-il des tenues plus petites comme A24 – ou Neon ou Bleecker Street ou Breaking Glass Pictures ou Abramorama, etc.?

Des options de streaming limitées d’une journée peuvent être la voie à suivre. Certes, les titres plus petits qui ne parviennent pas sur tous les marchés pourraient profiter de l’impulsion d’un public mal desservi qui veut toujours voir des indépendants.

Je suppose que nous verrons tous comment l’option de streaming The Green Knight se déroulera et partira de là.