L’événement Energy Amplifier Fruition de Genshin Impact est presque là

Un tout nouvel événement va vivre dans Genshin Impact demain, appelé le Amplificateur d’énergie Fruition événement, qui donne aux joueurs qui n’ont pas beaucoup à faire pendant ces vacances de vacances un temps perdu bien mérité.

Donc, pour ceux d’entre vous qui recherchent une opportunité de gagner des récompenses, notamment des gemmes primo, des moras et des matériaux de mise à niveau, cet article décomposera l’événement afin qu’une fois qu’il soit en ligne, vous sachiez exactement ce qui vous attend.

Tout d’abord, vous devez avoir au moins le rang d’aventure 20 ou supérieur pour participer à l’événement Energy Amplifier Fruition. Vous devez vous rendre à Hosseini à Liyue pour lui arracher l’amplificateur d’énergie. Avec ce gadget, vous pourrez récupérer des fragments de fruits Irminsul du monde entier qui vous permettront de configurer le gadget.

Avec cela chargé et prêt à partir, vous pouvez vous diriger vers le domaine trompeur pour gagner des récompenses. Cela semble simple, n’est-ce pas ? Eh bien, cet événement est bien plus que de prendre le domaine pour la première fois.

Revenir aux endroits où les fragments de fruits étaient cachés révélera des ennemis puissants que vous pouvez affronter. En les battant, vous obtiendrez des récompenses supplémentaires, notamment des gemmes mora et primo.

L’amplificateur d’énergie permet aux joueurs d’utiliser les fragments de fruits et de se mettre sous tension. Ceci est important, car cela vous permet de retourner dans le domaine trompeur et de gagner de plus grandes récompenses en atteignant des scores de plus en plus élevés.

L’événement Energy Amplifier Fruition de Genshin Impact dure de 24 décembre – 3 janvier à 3:59 heure du serveur! Alors assurez-vous de vous lancer et de le tester pendant que vous le pouvez !

