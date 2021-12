L’événement Gamer Drop en magasin de Walmart n’aura pas de PS5

Mise à jour le 5 décembre à 16h30 HE : Selon Taylor Lyles d’IGN et un message mis à jour sur la page d’accueil de Walmart Gamer Drop, l’événement n’aura pas les nouvelles consoles que vous recherchez probablement, bien qu’elles soient mises en évidence dans les illustrations. Le message ci-dessous a été mis à jour pour refléter cela.

Walmart a annoncé un nouvel événement Gamer Drop à venir dans certains magasins le 11 décembre, où le détaillant promet d’avoir les « derniers titres de jeux et consoles ». Il le présente comme un événement de magasinage des Fêtes, avec des remises et des équipements exclusifs.

La circulaire publiée sur le site Web de Walmart met en évidence les principales consoles, y compris le modèle Nintendo Switch OLED, la Xbox Series X / S et les deux modèles de la PlayStation 5 avec la mention « Disponible en magasin ou en ligne sur Walmart.com/GamerDrop. »

Après l’annonce de l’événement, Walmart a ajouté plus de texte à l’avis (vous pouvez voir l’original dans l’image ci-dessous), informant les joueurs que « PlayStation 5 et Nintendo Switch OLED ne seront pas disponibles pendant cet événement ». On ne sait pas s’ils auront ou non des consoles Xbox Series X sous la main, mais s’il y en a, l’avis indique que vous ne pourrez les acheter que dans le cadre d’un abonnement All Access.

Cet événement est exclusif à certains magasins Walmart. Vous pouvez trouver le Walmart le plus proche qui participe à l’événement Gamer Drop le samedi 11, en recherchant votre adresse ou votre code postal sur la page Gamer Drop. Les magasins répertoriés indiquent les heures d’ouverture de Gamer Drop de 10h30 à 19h00, ce qui est une fenêtre limitée par rapport aux heures d’ouverture des magasins de nombreux magasins Walmart. Nous avons contacté Walmart pour plus de détails et garderons un œil ouvert pour plus d’informations.

Le site Walmart Gamer Drop permet aux utilisateurs de rechercher si leur magasin local participe.