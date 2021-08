L’événement Halloween de Disneyland amène un nouveau méchant populaire du MCU à la fête

Les événements d’Halloween de Disneyland et de Disney World ont toujours été des célébrations des méchants populaires de Disney, et bien que tous les classiques soient certainement là, une nouvelle vidéo, publiée par le journaliste Scott Gustin, révèle que l’événement de cette année comprendra trois personnages que nous n’avons pas vus dans les Parcs Disney avant. Sid de Toy Story sera là, une version de Cruella de Vil inspirée spécifiquement de la performance d’Emma Stone dans Cruella sera également de la partie. Mais peut-être le plus surprenant et le plus excitant sera l’apparition d’Agatha Harkness, dont la révélation a été faite ici de manière absolument parfaite. Vérifiez-le.