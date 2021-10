L’événement Halloween / OVNI de GTA Online taquiné, pointe vers la baie de Paleto

Rockstar Games semble taquiner une mise à jour d’Halloween sur le thème des OVNI pour le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, GTA Online. « Des observations étranges dans GTA Online à l’approche d’Halloween », a déclaré le développeur dans un tweet contenant une coupure du journal de l’univers, Los Santos Meteor, décrivant une observation d’OVNI et le drame et les pertes qui ont suivi.

« Des lumières étranges aperçues au-dessus de la baie de Paleto », lit-on en gros titre. Le sous-titre indique : « Les habitants ouvrent le feu sur le ciel – un nombre limité de victimes. »

GTA Online célèbre Halloween chaque année, et GTA V et GTA Online sont connus pour avoir été visités par des ovnis dans le passé – il semble que Rockstar combine les deux traditions cette année.

Cela semble être lié au tease précédent de Rockstar, dans lequel il a dit aux fans qu’une mise à jour en octobre comprendrait des « surprises spéciales », y compris une « activité inhabituelle » dans et autour du sud de San Andreas.

Paleto Bay est au pied du mont Chiliad, qui est au centre des mystères OVNI de GTA Online.

En plus de cet événement Halloween/OVNI à venir, Rockstar travaille sur une autre « aventure passionnante » pour GTA Online qui présente des visages familiers.

Dans d’autres nouvelles, Rockstar a récemment annoncé officiellement le Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, qui comprend des versions mises à jour de GTA III, San Andreas et Vice City. En dehors de cela, plus de détails sur les améliorations de GTA Online et GTA V pour PS5 et Xbox Series X|S seront annoncés « dans les mois à venir ».

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.