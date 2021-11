L’événement Halo Infinite de février 2022 pourrait avoir fuité bien à l’avance

À la suite de Halo infiniLe premier événement de , les Fractures inspirées des samouraïs : Tenrai, nous aurons peut-être moins d’armures dans le prochain événement.

Un dataminer appelé @_FireMonkey a dévoilé ce qui pourrait être à gagner pour les joueurs désireux de se frayer un chemin à travers un nouveau pass de combat d’événement en février 2022. Il convient de noter que, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce n’est peut-être pas un liste complète – Fractures : Tenrai a 30 niveaux de récompenses alors qu’il n’y en a que 10 répertoriés ici. Pourrions-nous même obtenir un autre noyau d’armure plus haut dans la liste, similaire au noyau d’armure Yoroi dans l’événement en cours? Ou cela pourrait-il signifier que nous allons avoir des événements plus courts entre les grandes saisons ? Nous devrons attendre et voir.

Halo Infinite Ritual Fuite | Opérations tactiques

Testez votre objectif dans une bataille à enjeux élevés

8 février 2022 – 21 février 2022 Les seules informations actuellement connues sont les récompenses, les capstones et la liste de lecture spéciale sont actuellement inconnues.

Les récompenses répertoriées jusqu’à présent incluent la pose Spartan Claw Patrol, le revêtement Scorpion Punch Amour, le casque Mark V Zeta et l’accessoire de casque UA/Mauros. Comme c’est désormais le cas, vous obtiendrez également un certain nombre de jetons d’échange de récompense et de défi XP.

Le dataminer note que l’événement pourrait finir par s’appeler Tactical Ops car les modes de jeu qui apparaîtraient dans la setlist sont appelés :

Tactique : Slayer Stalkers Tactique : Slayer Commandos Tactique : Slayer Sidekicks Tactique : Slayer Manglers

Si cela se vérifie, colorez-moi intéressé – les listes de lecture de pistolets dans les anciens jeux Halo ont toujours été incroyablement amusantes, et cela pourrait même signifier que nous obtiendrons également quelque chose de type SWAT à l’avenir. Apportez ces tirs à la tête.

Si vous voulez savoir comment mieux vous déplacer dans la passe de combat (et ses problèmes de progression désormais tristement célèbres), vous pouvez consulter notre didacticiel Halo Infinite Mulitplayer pour quelques conseils de mise à niveau faciles. En attendant, voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement Halo Infinite Tenrai, y compris comment passer au niveau rapidement et combien de temps faut-il pour terminer la passe. Pour vous aider à obtenir ces éliminations insaisissables, vous pouvez également consulter la meilleure configuration de contrôleur pour Xbox et PC.