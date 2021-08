L’événement Hubworld montrera Mario, les plateformes 3D de style sonique

J’adore les bons jeux de plateforme 3D, mais ils ne sont pas aussi courants qu’ils l’étaient dans les années 90 et 2000. Cependant, les développeurs indépendants sont là pour sauver la journée des personnes qui recherchent des simulateurs de saut colorés et amusants. Hubworld est un événement numérique axé sur l’indie qui se déroulera plus tard ce mois-ci et qui est entièrement dédié à la présentation de nouveaux jeux de plateforme à venir.

Qu’est-ce que Hubworld ?

Hubworld est décrit comme un “direct de plate-forme 3D” qui est une référence aux événements “Direct” populaires que Nintendo organise tous les quelques mois. Comme dans ceux-ci, cette vitrine plus axée sur l’indie présentera un tas de jeux à venir, cette fois-ci plus d’une douzaine de jeux de plateforme de style 3D provenant de divers studios plus petits.

Ce n’est pas la première fois que de petits développeurs et fans utilisent le playbook Nintendo Direct pour leurs propres événements indépendants. En juin, les méga fans de la série RPG culte de Nintendo EarthBound se sont réunis et ont organisé un “Mother Direct”. Avant cela, il y avait le populaire Wholesome Games Direct, qui présentait plus de 50 jeux colorés, mignons et non violents. Les présentations Direct de Nintendo se sont avérées incroyablement réussies, il n’est donc pas étonnant que d’autres groupes veuillent se débrouiller. Même de gros concurrents ont compris, comme Sony avec ses vidéos State of Play.

Quels jeux seront présentés ?

Au cours des dernières semaines, le compte Twitter de Hubworld a partagé des vidéos de certains des jeux qui apparaîtront. Selon un tweet publié le 23 juillet, voici quelques-uns des jeux qui seront présentés dans la vitrine vidéo, ainsi que des liens vers le Twitter de chaque développeur.

Grenouille – @molegato

Hell Pie – @SluggerflyDev

Demon Turf – @Fabrazz

Billie Bust Up – @BillieBustUp

Rad Venture – @Rad_Venture

Peeb Adventures – @FeverDevJohnny

Quand et où puis-je regarder Hubworld ?

Hubworld doit être diffusé le 29 août, qui est un dimanche. Il n’y a actuellement pas d’heure de début spécifique, bien que les organisateurs de Hubworld promettent qu’une arrivera bientôt. En attendant, vous pouvez mettre en signet ou vous abonner aux chaînes YouTube ou Twitch de l’événement. Vous pouvez également suivre le compte Twitter officiel de Hubworld pour voir plus d’informations sur les jeux à venir et rester au courant à mesure que l’événement se rapproche.