L’événement iPhone 13 est demain – voici tout ce que vous devez savoir sur les échanges

L’iPhone 13 devrait être annoncé demain, il y a donc de fortes chances que vous envisagiez une mise à niveau. Mais comment vous assurer de tirer le meilleur parti de votre appareil à temps pour obtenir le dernier modèle ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’échange ou la vente de votre ancien iPhone avant l’événement de la semaine prochaine.

Astuce 1 : Si vous le pouvez, vendez dès que possible

La première chose que vous devez savoir est que l’échange de votre appareil est le temps qui est essentiel. Le deuxième Apple montre que l’iPhone 13 sur scène lors de l’événement la semaine prochaine, les échanges de valeurs pour les appareils vont baisser dans tous les domaines. Vous pouvez éviter cela en échangeant ou en vendant votre ancien appareil dès que possible, ou au moins en utilisant un site d’échange qui garantira votre taux.

Bien sûr, cela va signifier quelques étapes supplémentaires. Certaines personnes gardent un vieil iPhone dans ce seul but : ils peuvent donc disposer d’un dispositif intermédiaire entre leur mise à niveau annuelle. De cette façon, vous avez toujours un téléphone à utiliser entre obtenir le meilleur prix pour votre ancien appareil et vous assurer que votre iPhone 13 vous est expédié dès que possible.

Si vous envisagez déjà de vendre votre appareil via un site d’échange, voici toutes les dernières valeurs des meilleurs sites d’échange que nous recommandons.

iPhone échange des valeurs par appareil

Astuce 2: Vendez-le de la bonne façon pour vous

Comme nous l’avons expliqué en détail dans notre guide ultime sur l’échange de votre iPhone, vous disposez de nombreuses options différentes pour procéder, allant de la vente de votre appareil en personne via Craigslist à l’utilisation de notre propre partenaire d’échange qui s’occupera de tout pour vous, y compris l’envoi d’une étiquette et d’une boîte prépayées. Il existe également des options intermédiaires, comme eBay ou Swappa, qui vous permettent de vendre votre appareil directement mais vous donnent plus de contrôle sur l’identité de votre acheteur.

Tout se résume à ceci : si vous avez du temps, de la patience et des efforts pour investir dans la recherche de votre propre acheteur, les ventes directes via une plate-forme comme Swappa vous rapporteront probablement le plus de valeur en espèces. Si vous préférez simplement cliquer sur quelques boutons, laissez quelqu’un d’autre s’occuper de tout pour vous, déchargez-vous du risque et verrouillez un prix garanti pour votre appareil (à condition que vous décriviez correctement son état), un site d’échange comme Decluttr, MyPhones via . ou Gazelle sera une meilleure option.

Astuce 3 : Protégez vos données et préparez votre appareil !

Une chose que la plupart des gens oublient : si vous voulez vendre votre appareil avant d’avoir le nouvel iPhone 13 sous la main pour transférer toutes vos données (pour obtenir la meilleure main d’occasion ou échanger le prix !), vous devez vous assurer que vous sauvegardez toutes vos données sur le cloud ou sur un ordinateur personnel. Apple a lui-même élaboré un excellent guide sur les mesures à prendre avant de vendre ou d’échanger votre appareil iOS.

Astuce 4 : Vendez ou échangez d’autres appareils dont vous n’avez pas besoin

Il est facile de se rappeler de vendre votre ancien iPhone avant d’acheter le nouvel iPhone 13, mais qu’en est-il des autres appareils que vous avez qui peuvent vous aider à payer le solde de ce nouveau téléphone ? Nous avons des guides sur la façon d’échanger votre iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook et même vos AirPod pour remplir votre acompte sur un tout nouvel iPhone 13. Si vous avez des objets plus anciens que vous voudrez peut-être simplement recycler, vous pouvez utilisez notre portail d’échange pour cela aussi.

Si vous avez un appareil plus ancien qui n’est pas un appareil Apple, vous pouvez consulter notre résumé de certaines des meilleures valeurs d’échange sur 9to5Google – vous y trouverez les prix des appareils Samsung Galaxy et Pixel que vous voudrez peut-être abandonner. faveur d’un iPhone 13.

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 11 et de l’iPhone 12

Si vous cherchez à échanger un iPhone 11 ou un iPhone 12, vous pouvez trouver toutes les meilleures valeurs d’échange ici :

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12

MyPhones via . : 375 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 450 $ cash (128 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 500 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Gazelle : 363 $ cash (64Go, débloqué, bon) Gazelle : 370 $ cash (128 Go, débloqué, bon) Gazelle : 454 $ cash (256 Go, débloqué, bon) 526 $ cash (64 Go, débloqué, bon) 571 $ cash (128 Go, débloqué, bon) 641 $ cash (256 Go, débloqué, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 12 Pro

MyPhones via . : 520 $ cash (512 Go, débloqué, bon) Gazelle : 345 $ cash (128 Go, débloqué, bon) Gazelle : 376 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Gazelle : 499 $ cash (512 Go, débloqué, bon) 711 $ cash (128 Go, débloqué, bon) 776 $ cash (256 Go, débloqué, bon) 841 $ cash (512 Go, débloqué, bon)

Noter: Apple n’accepte les échanges pour le dernier modèle d’iPhone qu’après l’annonce du nouveau modèle.

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 11

MyPhones via . : 280 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 310 $ cash (128 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 360 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Apple Trade-In : jusqu’à 390 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, débloquée, bonne) Gazelle : 200 $ cash (64Go, débloqué, bon) Gazelle : 243 $ cash (128 Go, débloqué, bon) Gazelle : 254 $ cash (256 Go, débloqué, bon) $381 cash (64 Go, débloqué, bon) 412 $ cash (128 Go, déverrouillé, bon) 432 $ cash (256 Go, débloqué, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 11 Pro

MyPhones via . : 375 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 450 $ cash (256 Go, débloqué, bon) MyPhones via . : 500 $ en espèces (512 Go, déverrouillé, bon) Apple Trade-In : Jusqu’à 500 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, débloquée, bonne) Gazelle : 258 $ cash (64Go, débloqué, bon) Gazelle : 341 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Gazelle : 349 $ cash (512 Go, débloqué, bon) 491 $ cash (64 Go, débloqué, bon) 531 $ cash (256 Go, débloqué, bon) $551 cash (512 Go, débloqué, bon)

