L’événement Labyrinth Warriors de Genshin Impact en fait un Roguelike

Illustration : miHoYo

Genshin Impact n’était certainement pas un jeu dans lequel je m’attendais à trouver un excellent gameplay roguelike. Sa conception en monde ouvert (qui était fréquemment comparée à Breath of the Wild au lancement) semblait antithétique aux conditions restrictives d’un roguelike intéressant. Je suis heureux de constater que j’avais très, très tort. Le nouvel événement « Labyrinth Warriors » apporte une touche Genshin unique à la formule roguelike, offrant aux joueurs un changement de rythme difficile par rapport aux bosses hebdomadaires cycliques.

Comme beaucoup de bons roguelike, l’événement oblige les joueurs à naviguer dans une série de pièces aléatoires, les débarrassant des ennemis et étant récompensés par des bonus. Et plus vous risquez en sélectionnant des difficultés plus difficiles, plus vous avez à gagner. Labyrinth Warriors se déroule dans un domaine spécial (c’est un donjon pour tous les joueurs non-Genshin) rempli de pièges et de dangers qui peuvent affaiblir vos personnages si vous ne regardez pas où vous allez. Alors que le domaine randomise une mise sous tension pour chaque pièce que vous nettoyez, chaque buff a une petite chance de contenir un debuff débilitant. Pour égaliser vos chances, l’événement vous permet d’apporter trois talismans à usage limité avec des effets puissants.

Alors que la nouveauté réside sans aucun doute dans le fait que les joueurs peuvent défier un donjon roguelike en utilisant leurs personnages préférés, l’attrait du gameplay réside dans la façon dont Labyrinth Warriors perturbe les stratégies de combat typiques. En fait, ma collègue Renata soutient que l’expérimentation de combat est ce qui définit essentiellement un roguelike. C’est définitivement un événement qui m’a obligé à réfléchir à des stratégies non conventionnelles.

Vous voyez, dans Genshin, différentes attaques élémentaires ont des réactions spéciales les unes avec les autres. Les joueurs expérimentés utilisent une stratégie communément appelée « rotation de combat », empilant les attaques des personnages dans un ordre optimal pour tirer le meilleur parti de ces réactions. Le combat dans Genshin Impact récompense la concentration de toutes vos capacités de soutien sur un seul donneur de dégâts, plutôt que de couvrir toutes vos bases comme dans un JRPG standard.

Par exemple, dans un combat typique de Genshin Impact, j’active souvent le bouclier de Zhongli en premier pour réduire les dégâts et abaisser les défenses ennemies. Ensuite, j’active l’œil de tempête de Raiden Shogun pour infliger des dégâts supplémentaires à chaque attaque. Je passe ensuite à Xiao, utilisant sa forme spéciale de Yaksha pour causer des dégâts massifs à tous les ennemis à proximité, toutes ses attaques bénéficiant des deux buffs précédents. Enfin, je tourne vers ma guérisseuse Barbara, car l’attaque spéciale de Xiao lui fait subir d’importants dégâts de recul. Toute mon équipe a été construite pour permettre à Xiao d’infliger le maximum de dégâts aussi longtemps que possible. Je ne me souciais pas de la flexibilité de l’équipe quand je pouvais regarder de gros chiffres aller brr.

Malheureusement, cette stratégie éprouvée ne fonctionne pas toujours aussi bien dans Labyrinth Warriors. À un moment donné, je suis tombé par hasard sur un piège qui a empêché Xiao de se soigner pendant le défi. Cela aurait été bien, sauf que le décalage d’Internet l’a fait mourir avant que je puisse lever le bouclier de Zhongli. Cela signifiait que je n’avais pas de donneur de dégâts principal à l’exception de Raiden Shogun. Lorsque j’ai rencontré des ennemis immunisés contre ses dégâts élémentaires, je n’ai eu d’autre choix que de compter sur les compétences offensives de mes personnages de soutien. Et le donjon ne permet aucune guérison, alors j’ai dû éliminer les ennemis très lentement. La perte d’un seul personnage, un problème assez mineur dans le combat standard de Genshin, avait complètement perturbé toute la stratégie de mon équipe. J’aurais fait revivre Xiao dans l’une des salles de guérison, sauf que je cherchais les récompenses du défi «sans guérison». Et lorsqu’on m’a demandé de définir la difficulté des salles de défi, j’ai toujours choisi « diable » pour pouvoir obtenir de meilleurs bonus.

Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai fait beaucoup plus attention aux carreaux de sol suspects lors de ma prochaine course. Les Roguelikes sont un genre qui récompense et punit à la fois l’orgueil. Alors que les niveaux eux-mêmes n’étaient pas difficiles, j’étais devenu une victime de ma propre confiance en moi. J’ai dû relever les défis les plus difficiles. Je me suis abstenu d’utiliser mes puissants talismans pour obtenir un succès d’événement. Je voulais absolument entrer dans une salle de défi au lieu d’aller dans les salles au trésor sûres. Et comme dans tout jeu roguelike solide, je le referais avec plaisir.

L’événement présente déjà un sérieux défi, et il y a encore plus de niveaux que les développeurs n’ont pas encore débloqués, avec seulement trois des cinq donjons disponibles jusqu’à présent. J’ai trouvé le deuxième donjon beaucoup plus difficile que le premier. Il ne faudra pas longtemps avant que la dernière salle n’essuie le sol avec nous tous. Personnellement, j’ai hâte.