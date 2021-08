L’événement Messi Nexus – La sonnerie

Stadio est de retour pour la nouvelle saison ! Musa et Ryan parlent en détail de Lionel Messi rejoignant le PSG sur un transfert gratuit, quittant Barcelone après 21 ans avec le club. Ils discutent du chemin qui a conduit Barcelone à perdre son plus grand joueur de tous les temps, de la façon dont il pourrait s’agir du transfert le plus sismique de tous les temps et de la perspective d’un PSG ridiculement talentueux (5:34). Dans la partie 2, ils félicitent les femmes du Canada et les hommes du Brésil pour leurs médailles d’or olympiques, ainsi que l’USMNT pour leur victoire en Gold Cup et Chelsea ajoutant un autre trophée sous Tuchel, avant de se tourner vers les saisons nationales masculines de retour en Europe, touchant sur certaines équipes et joueurs qu’ils ont hâte de voir cette saison (36:13).

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

