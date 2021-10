L’événement Pokemon Go Halloween 2021 vous charge de dimensionner vos citrouilles

Pokémon Go amateurs, il est temps d’être effrayant: Niantic a détaillé ce à quoi vous pouvez vous attendre de l’événement Halloween désormais classique du jeu cette année, lorsqu’il débutera plus tard cette semaine (le vendredi 15 octobre).

Pokemon Go Halloween 2021 – qui s’appelle également Halloween Mischief – sera divisé en deux parties; Compagnons effrayants et copains macabres. Tout au long de l’événement (y compris les deux parties énumérées ci-dessus), vous pourrez obtenir 2x Candy grâce aux transferts, à la capture et à l’éclosion. Vous aurez également la garantie Candy XL lorsque vous marcherez avec le copain de votre choix.

Le nouveau mécanicien le plus cool qui arrive avec cette mise à jour d’Halloween, cependant, concerne les tailles de Pokémon. Pumpkaboo et Gourgeist, qui arriveront à temps pour l’événement, évolueront différemment selon la taille de la créature que vous capturez. Plus le Pumpkaboo est grand, plus le Gourgeist dans lequel vous pouvez le faire évoluer est grand.

« Nous apprenons également que vous pourrez rencontrer des Pumpkaboo de différentes tailles, tout comme vous le pouvez dans la région de Kalos », indique un communiqué de presse de Niantic. « Gourgeist évolué de Pumpkaboo variera également en taille ! Pendant ce temps, les dresseurs intrépides peuvent relever un défi de collection qui les encouragera à rechercher ces Pokémon de type fantôme !

Reste à savoir si nous verrons ce mécanisme apparaître pour d’autres Pokémon. Il y avait toujours un PNJ dans les jeux principaux qui évaluait la taille de votre Magikarp – pourrions-nous voir le Gen 1 ‘mon obtenir un mécanisme de dimensionnement unique à l’avenir également?

Phantump et Trevenant seront également ajoutés au jeu lors de l’événement, et Galarian Slowking fera également une apparition si vous faites évoluer Galarian Slowpoke. Mega Absol apparaîtra dans Mega Raids dès la semaine prochaine.

Comme c’est la tradition avec les événements d’Halloween, vous obtiendrez également plus de Pokémon de type Psychique, Fantôme et Sombre apparaissant dans votre région – profitez-en pendant qu’ils se reproduisent.

Dans le cadre de l’événement, vous pourrez également obtenir un Spinarak brillant pour la première fois, si vous n’êtes pas opposé aux araignées.

Pendant tout cela, vous entendrez la musique de Lavendar Town jouer en arrière-plan si vous jouez au jeu la nuit. Sinistre!

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, voici tous les codes de travail Pokemon GO pour les baies, les vêtements et plus encore pour octobre 2021.