L’événement Power Day de Nio montre pourquoi Nio Stock est toujours positionné pour la croissance

in

Nio (NYSE :NIO) est l’un des principaux fabricants de véhicules électriques (VE) en Chine. Cela seul met l’entreprise dans une position qui attire l’intérêt des investisseurs. La Chine est le plus grand marché au monde pour les véhicules électriques à batterie, et en 2019, 85 % de toutes les ventes de véhicules électriques dans le pays ont été réservées par des fabricants chinois. Cependant, lorsque vous regardez le stock de NIO, il traverse une période difficile. La croissance a été tout simplement spectaculaire depuis 2020. À plusieurs reprises l’année dernière, 2,40 $ vous achèteraient une action – mais, s’échangeant actuellement autour de 43 $, l’action NIO est en baisse de 20 % en 2021.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Cette crise est une opportunité.

La dernière raison d’être optimiste à propos de Nio est tombée la semaine dernière. La société a organisé son premier événement annuel Power Day. La présentation a montré que la société ne se contente pas de produire des voitures, elle s’engage également à jouer sur le long terme, en veillant à ce que l’infrastructure soit en place pour soutenir les acheteurs. C’est important pour la croissance à long terme du stock de NIO.

Événement de la journée du pouvoir de Nio

La semaine dernière, Nio a organisé son tout premier événement Power Day, offrant aux investisseurs des mises à jour clés.

La société a adopté une approche différente de celle de la plupart des fabricants de véhicules électriques en termes de lutte contre l’anxiété liée à l’autonomie. Nio a construit des stations de recharge – la solution habituelle – mais il se concentre sur son programme Battery as a Service (BaaS). Les propriétaires de Nio peuvent payer leur batterie sous forme d’abonnement. Cela a pour effet de réduire le coût d’achat d’un Nio EV, puisque la batterie est le composant le plus cher de toute voiture électrique. Cependant, BaaS permet également aux utilisateurs d’échanger des batteries de capacité supérieure ou inférieure selon leurs besoins.

L’idée d’échanger les batteries a également été étendue à la charge. Au lieu d’avoir à attendre des heures pour que leur batterie déchargée se charge complètement, les propriétaires de Nio peuvent simplement se rendre à une station d’échange de batterie et installer une nouvelle batterie en quelques minutes. L’entreprise a déjà construit environ 300 stations d’échange de batteries en Chine. Il a annoncé lors du Power Day qu’il construirait non seulement des stations de recharge plus traditionnelles, mais qu’un total de 4 000 stations d’échange de batteries seraient construites d’ici 2025.

Dans un développement international clé, Nio a également expédié le premier lot de stations d’échange de batteries en Norvège. Elle prévoit de commencer à livrer des véhicules électriques à la Norvège en septembre, première étape d’une expansion sur le marché européen.

Mise à jour de la livraison de juin + Gamme étendue ET7 en 2022

Outre les annonces du Power Day, il existe d’autres raisons d’être optimiste quant à l’action NIO.

Au début du mois, Nio a annoncé que les livraisons de juin pour ses véhicules électriques atteignaient 8 083. C’est une augmentation de 116,1 % d’une année sur l’autre. Et il continue d’écraser une série de records de livraison mensuels.

Lorsque vous parlez d’anxiété d’autonomie, de charge et d’échange de batterie, n’oubliez pas le Nio ET7. Lorsqu’il a été annoncé en janvier, Nio s’est concentré sur le fait que cette berline de luxe sera son premier crack à la conduite autonome. La plus grande victoire est probablement sa gamme. Nio dit qu’un ET7 équipé d’une nouvelle batterie optionnelle de 150 kWh aura une autonomie de plus de 1 000 km. C’est 621 miles, ce qui représente beaucoup de trajets entre les stations d’échange de batteries. L’ET7 est disponible dès maintenant en pré-commande et devrait commencer à être expédié au premier trimestre 2022.

Résultat net sur les actions NIO

Il ne fait aucun doute que le marché automobile mondial va devenir électrique. La transition est allée au-delà des étapes provisoires pour avoir un élan énorme à ce stade. Cela n’est nulle part plus évident qu’en Chine. L’action NIO est un pari solide pour profiter de cette flambée des véhicules électriques.

La société chinoise Nio a un avantage local sur son marché intérieur, la société produit des véhicules électriques en volume croissant et les vend aussi rapidement qu’elle peut les assembler, elle s’attaque efficacement aux problèmes de gamme et de prix avec son BaaS, et l’année prochaine, elle a un nouveau EV arrivant avec une autonomie étendue allant jusqu’à 621 miles sur une charge.

L’action NIO a une note « B » dans Portfolio Grader. Ce n’est pas non plus sans risque. À ce stade, tout constructeur automobile est confronté à une pénurie mondiale de puces. Nio est également confronté à la concurrence étrangère en Chine. La hausse des taux d’intérêt pourrait rendre les consommateurs moins susceptibles de choisir un véhicule électrique haut de gamme plutôt qu’une voiture à essence moins chère.

Mis à part les risques, je me range du côté des analystes en investissement interrogés par CNN Money. Ils ont NIO évalué comme un consensus “Acheter” avec un objectif de prix de 59,60 $. C’est près de 40 % de hausse. Avec la mise en place des pièces pour l’industrie des véhicules électriques et ce fabricant de véhicules électriques, je m’attends à ce que le stock de NIO se remette de la mauvaise passe de cette année et s’engage sur une trajectoire de croissance à long terme.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NIO. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.