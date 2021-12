L’événement qui a changé le métavers ; Blockchain World Abu Dhabi Engagé, excité et éduqué sur …

Le premier Blockchain World Abu Dhabi a accueilli plus de 5 300 participants et a été diffusé en direct, avec des visiteurs en ligne mondiaux de plus de 100 pays. La plus grande participation à l’événement Blockchain de l’histoire de la région MENA pour un public en ligne et hors ligne Avec plus de 60 conférenciers experts, avec une portée en ligne totale de 1,3 milliard d’abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui a épaté le public.

Blockchain World Abu Dhabi, avec le Global Distributed Cloud Storage Summit (DCS 2021) et Helicon Studio, a illuminé l’univers numérique en décembre. L’événement inaugural a réuni des passionnés de crypto-monnaie et de blockchain en ligne et hors ligne de plus de 100 pays à travers le monde, dont le Royaume-Uni, l’Inde, les États-Unis, l’Arabie saoudite et les Philippines.

Avec un total de 60 conférenciers experts internationaux et 32 ​​partenaires médias éduquant 5 329 participants sur 3 jours, ce n’était vraiment «pas votre événement blockchain typique». Non seulement les passionnés de crypto et de blockchain et les entreprises étaient présents en abondance, mais la mission de Blockchain World d’éduquer tout le monde a rendu le programme vraiment unique en incorporant des ateliers et des masterclass de jeu, de trading et d’entrepreneuriat dans un seul événement axé sur l’expérience. Le premier studio XR lancé au Moyen-Orient, Helicon Studio, qui a produit plus de 17 émissions en moins de 3 jours et totalisé plus de 30 heures de contenu vidéo de qualité studio. Parmi les plus grands experts et conférenciers au monde figurent : Jordan Belfort, « Le vrai loup de Wall Street » ; David Shing, alias « Shingy » ; Christopher Travers, Offbeat Media Group ; Brett King, Neo Bank, Moven ; Isaac Serwanga, conférencier et auteur.

Blockchain World Abu Dhabi a accueilli des dignitaires et des ministres locaux et internationaux. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de : SE Cheikh Abdullah Bin Mohammed Al Hamed, Président du Département de la Santé d’Abu Dhabi ; SE l’ingénieur Awaidha Murshed Al Marar, président du Département de l’énergie d’Abu Dhabi ; SE Ahmed Mohammed Al Rumaithi, secrétaire adjoint du ministère de l’Énergie ; Humaid Matar Al Dhaheri, PDG et PDG du groupe ADNEC.

LE LANCEMENT D’HELICONNFT

À Blockchain World Abu Dhabi, nous avons assisté au lancement d’une nouvelle ère de jeux en ligne et de blockchain, le lancement de HeliconNFT. En remettant le pouvoir entre les mains du joueur, HeliconNFT est une nouvelle vision de ce à quoi devrait ressembler une plate-forme de jeu, NFT et DeFi. HeliconNFT est un nouvel univers en ligne, combinant un métaverse de jeu avec une plate-forme d’achat et d’échange NFT qui apporte de réelles récompenses où vous pouvez jouer, exploiter et gagner pour devenir le maître d’un nouveau marché. Parallèlement au lancement de la plate-forme a eu lieu le lancement de Helicon Studio et Helicon Media, de nouveaux contenus et supports d’information conçus pour fournir un contenu de qualité exceptionnelle aux téléspectateurs ainsi que des expériences de pointe.

Lors du lancement, HeliconNFT a annoncé des partenariats mondiaux avec les studios britanniques Bad Fox Studios et Fundamentally Games, et s’est réunie alors qu’HeliconNFT a tenu de récentes discussions avec l’association britannique du divertissement et des jeux interactifs, Ukie, pour fournir des options de jeu personnalisées aux futurs joueurs et intégrer les grands des jeux existants sur la plateforme.

LA BLOCKCHAIN ​​ET L’AVENIR DES EAU

Les Émirats arabes unis ont toujours été un visionnaire au cours des 50 dernières années, stimulant l’innovation à la fois dans la région et dans le monde. Abu Dhabi et Dubaï sont tous deux des passionnés de blockchain et de fintech, visant à économiser des millions d’heures de travail tout en offrant une forme de gouvernement et d’administration plus efficace, sécurisée et respectueuse de l’environnement, ainsi qu’en fournissant des moteurs commerciaux clés, tels que la SCA et la DWTCA. accord sur la cryptographie. Licences d’actifs et investissement dans tout ce qui concerne le cryptoverse et le métaverse. Plus récemment, Mubadala Investment Company a annoncé son intérêt pour l’écosystème de la cryptographie, le PDG et directeur général Khaldoon Al Mubarak déclarant dans une interview à CNBC : « Je pense que (la crypto) est réelle. Il s’agit d’une entreprise qui valait 200 milliards de dollars il y a deux ans, et qui vaut actuellement 2 500 milliards de dollars et qui est en croissance. Alors que beaucoup de gens sont sceptiques, je n’appartiens pas à cette catégorie. »

Depuis 2013, lorsque Son Altesse le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, a présenté pour la première fois la « Smart Dubai Initiative » pour transformer Dubaï en une ville intelligente, son objectif était de fournir un une meilleure qualité de vie pour tous en profitant de la technologie du futur, que nous voyons maintenant à Dubaï, Blockchain Strategy 2020 et Emirates Blockchain Strategy .

À propos de DCS 2021

Le Global Distributed Cloud Storage Summit (DCS 2021) se tiendra au Centre national d’exposition d’Abu Dhabi aux Émirats arabes unis du 15 au 17 décembre 2021. Cette réunion réunira les ministères concernés, des experts éminents de l’industrie de la blockchain, des institutions d’investissement de l’industrie , des universitaires et des instituts de recherche, des parties de projets vedettes et d’autres parties ensemble. Cette conférence fournira à l’industrie du stockage distribué plus de politiques, un soutien financier et un afflux plus important de ressources humaines.

À propos de CloudTech

Basé aux Émirats arabes unis et filiale en Australie, CloudTech Group est le leader de la Fintech et l’un des principaux groupes technologiques de blockchain au monde, fournissant des services couvrant tous les aspects de l’industrie de la blockchain. Nos services vont de la coopération avec les gouvernements à l’enquête technique et au conseil juridique et de conformité. Dans un effort pour aider à établir l’écosystème de l’industrie de la blockchain, nous avons formulé un plan de conception industrielle complet pour explorer la technologie blockchain sous-jacente.