L’événement Samsung Unpacked de l’été 2021 est annoncé

TL;DR

Samsung vient de révéler la date de l’itération été 2021 de Samsung Unpacked: le 11 août 2021. L’invitation à l’événement fait allusion de manière pas si subtile au Galaxy Z Fold 3 et au Galaxy Z Flip 3. Nous attendons également que le Galaxy Watch 4 faire une apparition, mais ne connaissent pas le Galaxy S21 FE.

Après des semaines de fuites et de rumeurs, nous avons enfin la confirmation officielle de Samsung quant à la date de son prochain grand événement de lancement. Fidèle aux rumeurs, l’événement aura lieu le 11 août 2021. Le livestream commencera à 10h00 HE – cliquez ici pour le convertir en votre fuseau horaire local.

L’invitation pour la prochaine itération de Samsung Unpacked est ci-dessus. Comme vous pouvez le voir, le slogan de « Préparez-vous à dévoiler » ainsi que les formes géométriques font clairement allusion au Galaxy Z Fold 3 et au Galaxy Z Flip 3. Samsung pourrait aussi bien diffuser haut et fort que ces appareils seront certainement lancés en août. 11.

Si vous souhaitez obtenir le Galaxy Z Fold 3, Samsung a déjà ouvert une page de réservation. Les personnes qui réservent tôt verront un crédit d’échange supplémentaire de 200 $ pour leur appareil actuel et un an de Samsung Care Plus sans frais. Il y aura également une autre offre spéciale de précommande non divulguée dans les cartes. Évidemment, le prix du téléphone est encore inconnu, mais Samsung devrait le révéler lors de l’événement Unpacked.

Samsung Unpacked : qu’y a-t-il d’autre ?

L’invitation confirme presque le lancement de deux pliables. Cependant, il y a pas mal d’autres produits Samsung qui devraient être lancés cette année.

Il est très probable que nous verrons également le lancement de la Samsung Galaxy Watch 4 lors de cet événement Unpacked. Cela inclurait également son homologue, la Galaxy Watch 4 Classic. Nous nous attendons à ce que ces montres intelligentes incluent la nouvelle version de Google et de Samsung sur Wear OS (qui n’a toujours pas de nom officiel).

Il est également possible – bien que moins probable – que nous voyions le lancement du Samsung Galaxy S21 FE le 11 août. Nous avons entendu une tonne de rumeurs contradictoires entourant cet appareil, donc c’est vraiment dans l’air en ce moment. S’il n’atterrit pas le 11 août, il obtiendra probablement son propre lancement plus petit plus tard au cours de l’été ou au début de l’automne.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus dans cette itération de Samsung Unpacked ? Faites le nous savoir dans les commentaires!