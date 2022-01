L’événement Samurai de Halo Infinite revient, nouveau et amélioré par 343

Croyez-le ou non, vous pouvez réellement gagner ces deux casques dans le pass de combat gratuit cette fois.Image: 343 Industries

L’événement controversé « Fracture: Tenrai » de Halo Infinite revient aujourd’hui avec une cure de jouvence qui devrait rendre tout le monde heureux. Probablement. Peut-être? Vous ne pouvez jamais dire avec ces choses. Les joueurs qui ne veulent pas traverser de grands défis sur le thème de la bataille en équipe BTB pour ouvrir ceux sur le thème de la fracture seront au moins ravis.

En novembre, peu de temps après la sortie surprise du mode multijoueur pour Halo Infinite, le développeur 343 Industries a lancé l’événement Fracture: Tenrai. Il comportait une passe de combat périphérique gratuite de 30 rangs, et pour chaque défi hebdomadaire sur le thème de l’événement que vous avez terminé, vous montiez d’un rang dans la passe. Les défis terminés accordaient toujours de l’XP vers le pass de combat standard et non gratuit. Les prix comprenaient un ensemble d’armures sur le thème des samouraïs, ainsi que des accessoires associés.

Les joueurs ont cependant critiqué le déploiement, affirmant que les récompenses cosmétiques étaient trop rares et que certaines des options les plus cool, comme un kit de katana, n’étaient disponibles qu’en les achetant avec de l’argent IRL. De plus, même si Fracture: Tenrai devrait se dérouler six fois au cours de la première saison de Halo Infinite, qui devrait se terminer en mai 2022, vous ne pouvez passer que sept niveaux.

Lire la suite: Les développeurs de Halo Infinite répondent au contrecoup de l’événement Samurai Armor

Le mois dernier, Jerry Hook de 343 a répondu aux commentaires, affirmant que Fracture: Tenrai serait plus généreux avec la façon dont les récompenses étaient distribuées au cours du deuxième tour. Il s’avère que, oui, Hook n’avait pas tort.

Fondamentalement, Fracture: Tenrai fonctionne de la même manière qu’en novembre. Jusqu’au 11 janvier, certains de vos défis hebdomadaires seront marqués d’une bannière orange vif. Chaque fois que vous terminez l’un d’entre eux, vous montez d’un rang dans la passe de l’événement. Au cours de cette course de l’événement, les défis semblent être affiliés à la liste de lecture de fiesta désormais permanente, mettant au lit l’idée que 343 utiliserait Fracture: Tenrai comme test pour de nouveaux types de jeu potentiels. (Versez-en un pour le sac d’action.)

Mais il y a des changements importants. Au lieu de sept défis, vous en aurez 10 dans le cadre de votre allocation hebdomadaire. Mieux encore, ils alternent avec des défis non événementiels, vous aurez donc toujours au moins un objectif sur le thème de Tenrai à atteindre dans vos rotations actives. Dans ce cadre révisé, vous pourriez terminer le Fracture: Tenrai pass en seulement trois de ses cinq récurrences (y compris la course de cette semaine).

Qu’est-ce que c’est? Une passe de combat qui n’est pas bourrée de boosts d’XP ? Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

Les récompenses sont également bien améliorées. La fréquence des objets à usage unique, comme les boosts d’XP, est sérieusement réduite, au point que tout, à partir du niveau neuf, est une option cosmétique. Au-delà d’un tas de plaques signalétiques et de skins d’armes, voici quelques-uns des points forts :

Les niveaux 10 et 11 comportent les épaulettes « gardien de la porte ». Ceux-ci étaient auparavant disponibles aux niveaux 10 et 15. Le niveau 12 déverrouille les genouillères « dragonbark ». Les niveaux 13 et 18 présentent des couleurs d’armure, dont l’une (et cela peut être difficile à croire) n’est pas grise. Casque « kabuto », nouveau dans le pass de combat. Vous pouvez le reconnaître d’après l’art promotionnel de l’événement. Le niveau 21 donne une visière bleu foncé pour le kit Yoroi. Le niveau 29 déverrouille la fixation du casque « crête de cerf ».

Et pour couronner le tout, le prix ultime de cette semaine, décerné pour avoir accompli toutes vos tâches hebdomadaires, ainsi qu’un dernier défi de synthèse, est une somptueuse visière rouge foncé pour l’armure Yoroi. Une chose qui est introuvable, cependant ? Ce kit de katana.