L’événement Sony Playstation 2021 montre Spider-Man 2, plus

Sony a organisé aujourd’hui un autre de ses événements virtuels PlayStation Showcase et, comme promis, il a proposé un certain nombre de nouvelles bandes-annonces et annonces pour sa bibliothèque de jeux PlayStation 5. Voici un bref aperçu de ce qui a été révélé aujourd’hui.

Le carcajou de Marvel

Insomniac Games, les créateurs des jeux à succès Spider-Man PlayStation, crée un autre jeu basé sur Marvel, basé sur le mutant préféré de tous, Wolverine. Aucun autre détail sur le jeu n’a été révélé.

Spider-Man 2 de Marvel

Insomniac fait également une suite complète de son jeu à succès Spider-Man. Il est prévu pour 2023 et réunira les Spider-Men de Peter Parker et Miles Morales.

Dieu de la guerre : Ragnarok

L’équipe Santa Monica Studio de Sony travaille sur le prochain jeu de la série d’action-aventure God of War. Il s’agit de la première bande-annonce montrant le gameplay du titre. Une fois de plus, nous verrons Kratos et son fils Atreus travailler ensemble, et également avoir des tensions entre eux. Il n’y a pas encore de date de sortie.

Grand Tourisme 7

La simulation de course à succès de Sony arrive enfin sur PlayStation 5. Vous pourrez conduire les supercars du jeu lors de sa sortie le 4 mars 2022.

Star Wars : Remake des Chevaliers de l’Ancienne République

Aspyr Media refait le RPG Star Wars classique développé à l’origine par BioWare. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie, mais cela semble être une exclusivité PS5.

Projet EVE

Ce jeu d’action à la troisième personne de Shift Up Second Eve Studio est centré sur une jeune femme qui essaie de sauver une future Terre dévastée en combattant des monstres extraterrestres vraiment étranges.

Les pays des merveilles de la petite Tina

Nous avons eu un nouveau regard sur ce jeu dérivé de Borderlands de Gearbox Software et 2K Games, présentant un gameplay pour la première fois. Il doit sortir le 25 mars 2022.

Pardon

Ce jeu d’action à la troisième personne de Square Enix, prévu pour le printemps 2022, met en scène une jeune femme de notre Terre actuelle qui est soudainement transportée dans un royaume fantastique. Elle doit utiliser le pouvoir de son gant intelligent pour vaincre les ennemis de ce monde.

Extraction de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Nous avons une autre nouvelle bande-annonce du prochain jeu de tir tactique Rainbow Six d’Ubisoft, alors que votre équipe se bat contre une invasion extraterrestre. Il est prévu pour janvier 2022.

Alan Wake remasterisé

Remedy remasterise son jeu d’action noir classique pour de nouvelles consoles, y compris la Playstation 4 et 5. Sa sortie est prévue pour le 5 octobre.

Grand Theft Auto 5

Rockstar Games nous offre enfin la version PS5 de son jeu criminel à succès en monde ouvert, ainsi que son composant multijoueur Grand Theft Auto Online, en mars 2022.

Ghostwire Tokyo

Nous avons eu un autre aperçu de ce jeu d’action d’horreur Bethesda Softworks tant attendu. Il arrive au printemps 2022.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Nous avons une autre bande-annonce de l’adaptation d’Eidos Montréal de la série d’opéras de l’espace Marvel Comics. Sa sortie est prévue le 26 octobre 2021.

Vampire The Masquerade — Chasse au sang

Voici un autre aperçu de ce jeu royal de bataille gratuit basé sur le RPG sur le thème des vampires. Il devrait être lancé en 2021 par le développeur Sharkmob.

Boucle de la mort

Arkane Studios et Bethesda Softworks ont publié une dernière bande-annonce pour son jeu de tir à la première personne sur le thème de la boucle temporelle. Il est prévu la semaine prochaine, le 14 septembre.

Exposition Kid A Mnesia

Voici une bande-annonce étrange pour une sorte de jeu du groupe de rock Radiohead. Il est attendu pour novembre par l’éditeur Epic Games.

Tchia

Ce jeu tropical à monde ouvert sur le thème des enfants du développeur Awaceb permet aux joueurs d’entrer et de contrôler n’importe quel animal qu’ils peuvent trouver. Il est prévu pour 2022.

Uncharted : Collection Legacy of Thieves

Uncharted 4 de Naughty Dog sera remasterisé pour la PS5 et le PC au début de 2022. Il contiendra le jeu principal et le pack d’extension et il arrivera début 2022.