L’événement Spring Loaded d’Apple lance l’impressionnant Mini LED iPad Pro, les AirTags, la nouvelle Apple TV 4K coûteuse et plus

Alors que nous ne sommes qu’à deux mois de l’événement WWDC d’Apple, Cupertino a organisé une vitrine spéciale au printemps pour présenter de nouveaux produits et des mises à niveau. L’événement Spring Loaded, qui porte bien son nom, a vu le lancement de produits qui font l’objet de rumeurs depuis longtemps, ainsi que de matériel mis à jour avec la puissante puce M1 d’Apple.

Nous aimons peut-être nous concentrer sur les meilleurs téléphones Android ici, mais ces événements sont toujours amusants à regarder pour les passionnés de technologie, et c’est une bonne occasion de voir ce que fait l’autre côté. Voici donc un résumé des choses qu’Apple a annoncées lors de son événement Spring Loaded.

Apple TV

Source: Apple

L’un des meilleurs appareils de streaming s’améliore encore grâce à la puce A12 Bionic d’Apple. Avec la puce mise à niveau, la nouvelle Apple TV 4K peut désormais afficher du contenu 4K HDR à des fréquences d’images élevées, ce qui peut stimuler non seulement les films et les émissions, mais également les jeux avec Apple Arcade. L’appareil dispose également d’une astuce intéressante qui utilise la caméra, le capteur de proximité et le capteur de lumière pour régler la balance des couleurs du téléviseur.

Il existe également une télécommande nouvellement conçue qui comprend un pavé directionnel avec prise en charge des gestes pour le défilement ou le brossage, une bascule Siri montée sur le côté et un bouton d’alimentation pour votre téléviseur.

La nouvelle Apple TV 4K sera disponible en précommande le 30 avril et débutera à 179 $ pour le modèle 32 Go ou 199 $ pour le modèle 64 Go. Les appareils devraient être expédiés fin mai.

Il y a aussi une bande-annonce de la saison 2 pour Ted Lasso, qui sortira le 23 juin.

M1 iMac

Source: Apple

Apple a présenté un iMac repensé doté de sa puissante puce M1 pour des performances 85% plus rapides. Grâce au nouveau SoC, Apple a condensé les composants internes pour donner à l’iMac des ventilateurs plus petits et plus silencieux tout en insérant un écran Retina 4,5K et 6 haut-parleurs Dolby Atmos. L’iMac est également équipé d’une caméra ultra-large Facetime HD 1080p améliorée qui peut suivre vos mouvements et même effectuer un panoramique vers l’intérieur ou l’extérieur. Le nouvel iMac commence à 1299 $ et sera disponible en précommande le 30 avril, avec une livraison prévue à la fin du mois de mai.

Apple présente également de nouveaux claviers magiques avec une touche emoji dédiée et un TouchID intégré pour un changement de profil sécurisé.

M1 iPad Pro

Source: Apple

Le nouvel Apple iPad Pro n’a peut-être pas l’air très différent, mais il obtient une vitesse énorme grâce à M1. La puce offre 50% de performances en plus et 75% de performances de processeur en plus, ainsi que jusqu’à 2 To de stockage interne plus rapide. Il existe désormais une prise en charge Thunderbolt pour les connexions haut débit et les écrans 6K externes, ainsi que la connectivité 5G avec mmWave. La nouvelle caméra frontale ultra-large 12MP a un champ de vision de 122 ° avec Center Stage, qui utilise l’apprentissage automatique pour vous garder dans la photo pendant que vous vous déplacez, un peu comme le nouvel Amazon Echo Show 10 (3e génération).

Le plus gros changement apporté au nouvel iPad Pro 12,9 pouces est l’utilisation par Apple de la Mini LED. Apple a inséré plus de 10 000 LED dans l’écran avec plus de 2 500 zones de gradation locales. Cela représente un changement par rapport aux écrans OLED actuellement utilisés dans les iPhones. Les avantages de la Mini LED incluent une qualité d’image et de couleur similaire à celle de l’OLED, mais beaucoup moins cher à produire. Les nouveaux iPad commenceront à 799 $ pour le modèle 11 pouces et à 1099 $ pour le 12,9 pouces. Les deux seront disponibles en précommande le 30 avril et expédiés vers la fin mai.

AirTag

Source: Apple

Après avoir fait l’objet de rumeurs pendant un certain temps, Apple a finalement publié l’AirTag comme une alternative aux meilleurs trackers Bluetooth du marché. Semblable au fonctionnement du Galaxy SmartTag + de Samsung, Apple AirTag utilisera la technologie Ultra Wideband avec la fonction Find My de l’iPhone pour fournir des guides à l’écran pour vous conduire à votre tag. Et les AirTags peuvent être personnalisés avec des porte-clés et des boucles.

Les AirTags individuels seront en précommande le 23 avril et disponibles le 30 avril pour 29 $ ou 99 $ pour un pack de 4.

iPhone, podcast Apple, carte Apple

Source: Apple

La seule mise à jour pour l’iPhone est une nouvelle couleur mauve élégante qui sera disponible pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini. La nouvelle couleur sera disponible en précommande le 23 avril. Apple Podcast a également reçu une refonte et sera lancé dans 170 régions le mois prochain avec un support pour les abonnements. Enfin, Apple permet désormais aux conjoints et partenaires de fusionner des lignes de crédit avec la carte Apple afin que les deux puissent profiter des avantages d’un meilleur crédit. Et avec Apple Card Family, les enfants de 13 ans et plus peuvent utiliser la carte Apple Card avec des limites de dépenses définies.

