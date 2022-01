L’événement Tenrai dans Halo Infinite est de retour

L’automne dernier, Halo Infinite a vu son premier événement à durée limitée avec Fracture: Tenrai, et maintenant il est de retour.

Fracture : Tenrai se déroulera du 4 au 11 janvier, et heureusement, 343 Industries a rendu la progression beaucoup plus fluide lors de cette remise des gaz. Au lieu de n’autoriser que sept récompenses par semaine, il est désormais possible d’en gagner jusqu’à 10. Mieux encore, il y aura au moins un défi spécifique à l’événement qui apparaîtra pendant vos rotations quotidiennes – un point qui devrait plaire à tous ceux qui l’étaient. Je ne suis pas content du système de récompenses déroutant la dernière fois.

« Nous espérons que ces changements sont un premier pas important vers une plus grande valeur, un plus grand sentiment de récompense et une raison supplémentaire pour nos joueurs d’investir leur temps dans ce Pass d’événement », a déclaré 343 Industries via Halo Waypoint. « Comme toujours, nous apprécions grandement vos commentaires et votre soutien alors que nous continuons à faire évoluer l’expérience multijoueur Halo Infinite! »

Fracture: Tenrai a également reçu une nouvelle bande-annonce épatante marquant son retour que vous pouvez regarder ci-dessous.

Il y a aussi 11 objets cosmétiques supplémentaires dans le pass événement Fracture : Tenrai, notamment :

Torii Reflection – Epic Backdrop Gatekeeper – Epaulières légendaires Rare Samurai Nameplate & Emblems Sol Devil – Legendary Weapon Coating (MA40 AR) Whispered Sky – Epic Weapon Coating (Sidekick et BR75 Battle Rifle) Spring Blossom Filter – Attachement de casque légendaire Ceinture d’épéiste – Utilitaire légendaire pour noyau d’armure Yoroi

Le battage médiatique pour le multijoueur de Halo Infinite semble s’être un peu atténué, mais il n’en est pas moins brillant. Alors que 343 Industries continue de répondre aux préoccupations des fans, la communauté reviendra lentement mais sûrement au jeu.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.