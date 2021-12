L’événement Warzone 12 Festive Days of Deals commence aujourd’hui

Pour vous tous Call of Duty : Zone de guerre les joueurs qui cherchent quelque chose de spécial ce Noël, le 12 jours festifs d’offres la promotion peut être l’occasion idéale pour vous faire plaisir. Dans le cadre de l’événement Festive Fervor qui se déroule cette saison des fêtes, il existe un grand nombre de réductions en direct en ce moment.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 décembre, la boutique Call of Duty propose des offres quotidiennes uniques sur les packs Call of Duty, qui incluent des plans d’armes et une large gamme de produits cosmétiques pour vos armes, véhicules et opérateurs.

Cette promotion en magasin arrive quelques jours avant la Ferveur festive l’événement démarre correctement, ajoutant une gamme de secrets et de changements de gameplay à Vanguard et Warzone. Ceux-ci incluent l’ajout de nouvelles listes de lecture, Krampus qui se cache autour de la carte et traque les joueurs, et une cure de jouvence festive pour les deux modes de jeu.

Il y aura également des elfes cachés et des arbres de Noël cachés dans Caldera, offrant de puissantes récompenses de butin et de produits cosmétiques à ceux qui passent le temps à les retrouver. Dans l’ensemble, cela ressemble à une période passionnante pour les fans de la bataille royale de Raven Software !

Nous couvrirons l’événement Festive Fervor au fur et à mesure que ces événements commenceront à se dérouler correctement à partir du 17 décembre. Pour l’instant, consultez notre guide sur les meilleurs chargements de Warzone, ainsi que le moyen le plus rapide de mettre à niveau les armes dans Warzone.

Activision Blizzard, l’éditeur de Call of Duty: Warzone, est actuellement au milieu d’un procès pour harcèlement sexuel déposé par l’État de Californie. En raison des problèmes découverts dans l’entreprise, des efforts de syndicalisation ont été tentés par le personnel. La dernière mise à jour étant un e-mail d’un cadre décourageant ces efforts.